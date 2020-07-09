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Религия и мировоззрение
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В Греции предлагают сделать в доме Ататюрка в Салониках музей геноцида
Ситуация вокруг собора святой Софии в Стамбуле является вопросом двусторонних отношений Греции и Турции, и Афины должны дать жесткий ответ, который поймут в... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T14:24
религия и мировоззрение
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новости - религия и мировоззрение, стамбул, афины

В Греции предлагают сделать в доме Ататюрка в Салониках музей геноцида

14:24 09.07.2020
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CC BY-SA 3.0 / Arild Vågen / Собор Святой Софии в Стамбуле
Собор Святой Софии в Стамбуле
CC BY-SA 3.0 / Arild Vågen /
АФИНЫ, 9 июл – РИА Новости. Ситуация вокруг собора святой Софии в Стамбуле является вопросом двусторонних отношений Греции и Турции, и Афины должны дать жесткий ответ, который поймут в Анкаре, заявил представитель по печати партии парламентской партии "Греческое решение" Танасис Милонас.
По его словам, позиция партии заключается в том, чтобы превратить дом-музей основателя турецкого государства Кемаля Ататюрка в Салониках в музей геноцида понтийских греков.
Турецкий президент Тайип Эрдоган заявлял, что ждет решения госсовета по возможности изменения статуса собора святой Софии и превращении его из музея в мечеть и поступит в зависимости от него. Высший административный суд Турции - госсовет - 2 июля рассмотрел вопрос об изменении статуса собора святой Софии. Госсовет считает, что для изменения статуса собора достаточно указа президента. Ожидается, что решение Госсовета будет опубликовано в течение 15 дней.
Собор Святой Софии в Стамбуле
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Эксперт: статус собора Святой Софии не является религиозным вопросом
"Мы считаем, что должна быть сильная реакция. Это аналогичное превращение дома Кемаля Ататюрка в Салониках – того, что считают его домом – в памятник понтийского эллинизма, в музей памяти геноцида понтийцев", - сказал представитель партии.
Он сослался на официальное заявление партии, где говорится, что только так "варвары смогут понять", и также, что правительство Греции не дает соответствующий жесткий ответ, чтобы не "травмировать" Турцию.
Греция считает, что жертвами геноцида стали более 350 тысяч понтийских греков. Анкара, в свою очередь, называет обвинения "фантастическими", а Грецию обвиняет в "искажении исторических событий" в политических целях.
На вопрос, сможет ли это остановить президента Турции, представитель партии ответил: "Эрдоган политик неконтролируемый".
Собор Святой Софии в Стамбуле
7 июля, 07:20Сказано в эфире
Собор Святой Софии может снова стать мечетью. Что происходит в Турции?Государственный совет Турции рассмотрел инициативу президента страны Реджепа Эрдогана о превращении собора Святой Софии из музея в мечеть. Финальное решение Госсовет огласит в течение двух недель. Глава РПЦ патриарх Кирилл считает, что возвращение храму прежнего статуса создает угрозу всей "христианской цивилизации".
"Позиция нашей партии состоит в том, что это (статус собора святой Софии - ред.) не мировая проблема, это проблема чисто двусторонних отношений, это двусторонняя тема. Она касается православия, она касается греков. Ее изложил накануне председатель партии Кириакос Велопулос в парламенте", - сказал представитель партии.
"Мы считаем, что реакция Эрдогана идет в этом направлении – провокация против Греции", - сказал Милонас.
Айя София была основана христианским императором Юстинианом и открыта 27 декабря 537 года. Собор более тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть, но с середины 30-х годов прошлого века здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем и было включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Планы изменить статус музея вызвали реакцию во многих странах мира.
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