В Алтайском крае из-за засухи вводят режим ЧС

БАРНАУЛ, 9 июл - РИА Новости. Режим ЧС вводят в 59 районах и 2 городских округах Алтайского края из-за засухи, такое решение приняли на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, сообщают в региональном правительстве.
"На заседании КЧС признано необходимым ввести режим чрезвычайной ситуации регионального характера в пределах границ 59 сельских муниципальных районов и двух городских округов (Барнаула и Славгорода) - территорий, подвергшихся проявлению особо опасных агрометеорологических явлений", - говорится в сообщении.
Введение особого режима предполагает целый комплекс последовательных действий, отметил губернатор Алтайского края Виктор Томенко. По его словам, уже сейчас следует начать официальную оценку ущерба, чтобы возместить пострадавшим хозяйствам часть убытков, понесенных из-за неблагоприятных погодных условий. "Определенный комиссионно размер ущерба может быть основанием - и мы это обязательно это сделаем - для обращения в правительство РФ", - цитирует Томенко пресс-служба регионального правительства.
По предварительным данным минсельхоза края, сумма ущерба по прямым понесенным затратам составляет свыше полумиллиарда рублей. Размер недополученного урожая (в ценах прошлого года) может составить порядка 7 миллиардов рублей.
"Губернатор поручил профильным органам власти начать взаимодействие с банками, которые предоставляли сельхозтоваропроизводителям льготные кредиты, в части пролонгации, отсрочки исполнения кредитных обязательств", - уточняют в пресс-службе.