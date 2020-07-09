В Алтайском крае из-за засухи вводят режим ЧС

"На заседании КЧС признано необходимым ввести режим чрезвычайной ситуации регионального характера в пределах границ 59 сельских муниципальных районов и двух городских округов (Барнаула и Славгорода) - территорий, подвергшихся проявлению особо опасных агрометеорологических явлений", - говорится в сообщении.