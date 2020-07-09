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Климатологи подтвердили тенденцию к потеплению климата на Апеннинах
Высший институт по охране и исследованиям окружающей среды Италии (Ispra) в четверг обнародовал доклад "Климатические индикаторы в 2019 году", который... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T14:22
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альпы, катания, италия, в мире

Климатологи подтвердили тенденцию к потеплению климата на Апеннинах

14:22 09.07.2020
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© Depositphotos / wulwaisПляж в Римини
Пляж в Римини
© Depositphotos / wulwais
РИМ, 9 июл – РИА Новости, Сергей Старцев. Высший институт по охране и исследованиям окружающей среды Италии (Ispra) в четверг обнародовал доклад "Климатические индикаторы в 2019 году", который подтверждает тенденцию к потеплению климата на Апеннинах.
Согласно этому документу, в 2019 году в Италии была зафиксирована средняя температура воздуха, которая на 1,56 градуса превышает средний показатель за период с 1961 по 1990 годы. Примечательно, что индикаторы прошлого года демонстрируют, что на протяжении последних 23 лет в стране имеет место тенденция к повышению температуры. Более того, восемь из десяти самых жарких годов в новейшей истории Италии приходятся на период после 2010 года.
По данным метеорологов, самым жарким годом на Апеннинах за последние 60 лет стал 2018 год, второе место занимает 2015 год. А тройку рекордсменов замыкает как раз прошлый год с пиком температурной аномалии в конце июня, когда на севере страны было зафиксировано превышение средней температуры на 4,25 градуса, в центральной части - на 4 градуса, на юге – на 3,27 градуса. В конце месяца на северо-западе Италии и в Альпах ртутный столбик термометра тогда добрался до 40-градусной отметки на равнине, а в горах на высоте 1000 метров над уровнем моря температура воздуха превысила 35-36 градусов.
Примечательно, что, несмотря на рекордную жару, 2019 год вошел в список самых дождливых годов за всю историю метеонаблюдений с 1961 года, заняв в нем 11-е место. В среднем климатологи зарегистрировали в этом году увеличение осадков на 21%, хотя дождливые месяцы чередовались с засушливыми. Максимальный показатель был зафиксирован в ноябре, когда на севере Италии выпало на 200% осадков больше, чем обычно. В некоторых районах Пьемонта и Лигурии 21 октября выпало сразу до 500 мм осадков. Зато во многих южных регионах Италии в прошлом году была сильная засуха. Так, например, в сицилийской провинции Катания в течение 318 дней не прошло ни одного дождя.
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