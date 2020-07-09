Климатологи подтвердили тенденцию к потеплению климата на Апеннинах

Согласно этому документу, в 2019 году в Италии была зафиксирована средняя температура воздуха, которая на 1,56 градуса превышает средний показатель за период с 1961 по 1990 годы. Примечательно, что индикаторы прошлого года демонстрируют, что на протяжении последних 23 лет в стране имеет место тенденция к повышению температуры. Более того, восемь из десяти самых жарких годов в новейшей истории Италии приходятся на период после 2010 года.