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Суд продлил арест подозреваемому в нападении на советницу мэра Херсона
Печерский районный суд Киева продлил до 24 августа арест бывшего помощника экс-депутата Херсонского облсовета Алексея Левина, подозреваемого в нападении на... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T14:20
екатерина гандзюк
юрий луценко
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киев
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екатерина гандзюк, юрий луценко, херсон, киев, украина, в мире

Суд продлил арест подозреваемому в нападении на советницу мэра Херсона

14:20 09.07.2020
84
© РИА Новости / СтрингерЗдание Генеральной прокуратуры Украины
Здание Генеральной прокуратуры Украины
© РИА Новости / Стрингер
КИЕВ, 9 июл – РИА Новости. Печерский районный суд Киева продлил до 24 августа арест бывшего помощника экс-депутата Херсонского облсовета Алексея Левина, подозреваемого в нападении на советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк, сообщила в четверг пресс-служба офиса генпрокурора Украины.
В начале года офис генпрокурора Украины проинформировал о задержании и аресте Левина в Болгарии. Позднее Служба безопасности Украины сообщила, что подозреваемый экстрадирован из Болгарии на родину. Печерский районный суд Киева постановил взять Левина под стражу без внесения залога.
"Левину продлили (арест – ред.) до 24 августа", – цитирует сообщение пресс-службы агентство "Украинские новости". Такое решение было принято по ходатайству прокуратуры.
Ранее Юрий Луценко, занимавший должность генпрокурора Украины до августа 2019 года, сообщал, что в организации убийства подозревают главу Херсонского областного совета Владислава Мангера. Позже подозрение Мангеру заменили на "заказ причинения телесных повреждений". По версии следствия, Мангер вместе с Левиным заказали нанесение тяжких телесных повреждений Гандзюк, повлекших ее смерть. Печерский районный суд Киева арестовал Мангера до 28 июля без права внесения залога.
Гандзюк в июле 2018 года облили кислотой. Через несколько месяцев она скончалась в киевской больнице. Правоохранители расследовали дело о покушении на убийство, однако после смерти потерпевшей изменили квалификацию на заказное убийство. Следствие установило всех предполагаемых заказчиков и организаторов убийства Гандзюк.
Украинский журналист Сергей Томиленко
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Екатерина ГандзюкЮрий ЛуценкоХерсонКиевУкраинаВ мире
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