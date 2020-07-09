Суд продлил арест подозреваемому в нападении на советницу мэра Херсона

"Левину продлили (арест – ред.) до 24 августа", – цитирует сообщение пресс-службы агентство "Украинские новости". Такое решение было принято по ходатайству прокуратуры.

Гандзюк в июле 2018 года облили кислотой. Через несколько месяцев она скончалась в киевской больнице. Правоохранители расследовали дело о покушении на убийство, однако после смерти потерпевшей изменили квалификацию на заказное убийство. Следствие установило всех предполагаемых заказчиков и организаторов убийства Гандзюк.