Суд продлил арест подозреваемому в нападении на советницу мэра Херсона

КИЕВ, 9 июл – РИА Новости. Печерский районный суд Киева продлил до 24 августа арест бывшего помощника экс-депутата Херсонского облсовета Алексея Левина, подозреваемого в нападении на советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк, сообщила в четверг пресс-служба офиса генпрокурора Украины.
В начале года офис генпрокурора Украины проинформировал о задержании и аресте Левина в Болгарии. Позднее Служба безопасности Украины сообщила, что подозреваемый экстрадирован из Болгарии на родину. Печерский районный суд Киева постановил взять Левина под стражу без внесения залога.
"Левину продлили (арест – ред.) до 24 августа", – цитирует сообщение пресс-службы агентство "Украинские новости". Такое решение было принято по ходатайству прокуратуры.
Ранее Юрий Луценко, занимавший должность генпрокурора Украины до августа 2019 года, сообщал, что в организации убийства подозревают главу Херсонского областного совета Владислава Мангера. Позже подозрение Мангеру заменили на "заказ причинения телесных повреждений". По версии следствия, Мангер вместе с Левиным заказали нанесение тяжких телесных повреждений Гандзюк, повлекших ее смерть. Печерский районный суд Киева арестовал Мангера до 28 июля без права внесения залога.
Гандзюк в июле 2018 года облили кислотой. Через несколько месяцев она скончалась в киевской больнице. Правоохранители расследовали дело о покушении на убийство, однако после смерти потерпевшей изменили квалификацию на заказное убийство. Следствие установило всех предполагаемых заказчиков и организаторов убийства Гандзюк.