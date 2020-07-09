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Памфилова рассказала об обсуждении многодневного голосования на выборах
Глава ЦИК Элла Памфилова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным рассказала об обсуждении возможности голосования на выборах в течение 2-3 дней. РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T14:37
владимир путин
элла памфилова
политика
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353
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владимир путин, элла памфилова, политика

Памфилова рассказала об обсуждении многодневного голосования на выборах

14:20 09.07.2020 (обновлено: 14:37 09.07.2020)
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© Фото : Пресс-служба ЦИК РоссииПредседатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
© Фото : Пресс-служба ЦИК России
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Глава ЦИК Элла Памфилова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным рассказала об обсуждении возможности голосования на выборах в течение 2-3 дней.
"Мы сейчас продумываем - с учетом того, что гораздо лучше стало (эпидемиологическая обстановка), но в разных регионах по-разному складывается эпидемиологическая ситуация - может быть рассмотреть возможность не одного дня голосования, чтобы тоже обеспечить вот эту безопасность. Мы тоже сейчас обсуждаем, может быть два или три дня, может быть еще какие-то меры, которые в нынешней ситуации обеспечивают полную безопасность и дают дополнительные возможности людям проголосовать", - сказал Памфилова по видеосвязи при общении с президентом.
Голосование по поправкам в конституцию прошло в России с 25 по 1 июля, по результатам обработки 100% протоколов за принятие изменений проголосовали 77,92% россиян, против – 21,27%. Явка, согласно представленным в информцентре ЦИК данным, составила 67,97%.
Урны для голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации
7 июля, 11:52Голосование по поправкам в Конституцию
В московском штабе оценили практику многодневного голосования
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