https://ria.ru/20200709/1574113774.html
Памфилова рассказала об обсуждении многодневного голосования на выборах
Глава ЦИК Элла Памфилова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным рассказала об обсуждении возможности голосования на выборах в течение 2-3 дней. РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T14:20
2020-07-09T14:37
владимир путин
элла памфилова
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/07/1573990331_0:44:2090:1220_1400x0_80_0_0_47c96ecda18d784fd384348d0ee2a378.jpg
https://ria.ru/20200707/1573997642.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/07/1573990331_0:44:2090:1220_1400x0_80_0_0_47c96ecda18d784fd384348d0ee2a378.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/07/1573990331_220:0:2079:1394_1400x0_80_0_0_9fcf8ed4b7b96c277d4e1246a8c052f2.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/07/1573990331_464:0:1858:1394_1400x0_80_0_0_44426a190b0306b3925db98a0a3c0ffa.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, элла памфилова, политика
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости.
Глава ЦИК Элла Памфилова
на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным
рассказала об обсуждении возможности голосования на выборах в течение 2-3 дней.
"Мы сейчас продумываем - с учетом того, что гораздо лучше стало (эпидемиологическая обстановка), но в разных регионах по-разному складывается эпидемиологическая ситуация - может быть рассмотреть возможность не одного дня голосования, чтобы тоже обеспечить вот эту безопасность. Мы тоже сейчас обсуждаем, может быть два или три дня, может быть еще какие-то меры, которые в нынешней ситуации обеспечивают полную безопасность и дают дополнительные возможности людям проголосовать", - сказал Памфилова по видеосвязи при общении с президентом.
Голосование по поправкам в конституцию прошло в России с 25 по 1 июля, по результатам обработки 100% протоколов за принятие изменений проголосовали 77,92% россиян, против – 21,27%. Явка, согласно представленным в информцентре ЦИК данным, составила 67,97%.