Памфилова рассказала об обсуждении многодневного голосования на выборах

"Мы сейчас продумываем - с учетом того, что гораздо лучше стало (эпидемиологическая обстановка), но в разных регионах по-разному складывается эпидемиологическая ситуация - может быть рассмотреть возможность не одного дня голосования, чтобы тоже обеспечить вот эту безопасность. Мы тоже сейчас обсуждаем, может быть два или три дня, может быть еще какие-то меры, которые в нынешней ситуации обеспечивают полную безопасность и дают дополнительные возможности людям проголосовать", - сказал Памфилова по видеосвязи при общении с президентом.