В верховный суд Коми поступила жалоба на отказ в УДО экс-главе региона

"Жалоба Торлопова на постановление Ухтинского городского суда от 21 мая 2020 года, которым ему было отказано в УДО, поступила в суд. Рассмотрение материала назначено на 4 августа", - говорится в сообщении.

Десятого июня 2019 года суд приговорил Торлопова к шести годам и шести месяцам общего режима со штрафом в 500 тысяч рублей. В отношении всех подсудимых вину в создании и участии в ОПС суд признал недоказанной государственным обвинением. В настоящее время Торлопов отбывает наказание, срок заключения истекает 31 января 2023 года.