Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200709/1574113717.html
В верховный суд Коми поступила жалоба на отказ в УДО экс-главе региона
Апелляционная жалоба адвоката осужденного за мошенничество бывшего сенатора и экс-главы Коми Владимира Торлопова на отказ в условно-досрочном освобождении... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T14:18
сергей чернов
республика коми
игорь ковзель
владимир торлопов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/147865/12/1478651243_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_2801be99381c9753ff97e6701f2cb50d.jpg
https://ria.ru/20200601/1572302115.html
республика коми
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/147865/12/1478651243_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_2801be99381c9753ff97e6701f2cb50d.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/147865/12/1478651243_171:0:2900:2047_1400x0_80_0_0_975546b624a3c7ced8a588e260253437.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/147865/12/1478651243_443:0:2490:2047_1400x0_80_0_0_6247d1fe24f9e7e11ffd79b0ac075355.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей чернов, республика коми, игорь ковзель, владимир торлопов

В верховный суд Коми поступила жалоба на отказ в УДО экс-главе региона

14:18 09.07.2020
279
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБывший глава Коми Владимир Торлопов, обвиняемый в коррупции
Бывший глава Коми Владимир Торлопов, обвиняемый в коррупции
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Бывший глава Коми Владимир Торлопов, обвиняемый в коррупции. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июл - РИА Новости. Апелляционная жалоба адвоката осужденного за мошенничество бывшего сенатора и экс-главы Коми Владимира Торлопова на отказ в условно-досрочном освобождении поступила в верховный суд республики, сообщили в пресс-службе суда.
"Жалоба Торлопова на постановление Ухтинского городского суда от 21 мая 2020 года, которым ему было отказано в УДО, поступила в суд. Рассмотрение материала назначено на 4 августа", - говорится в сообщении.
Владимир Торлопов занимал должность главы Республики Коми с декабря 2001 года по январь 2010 года. В октябре 2016 года следствие предъявило ему обвинение в создании преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения. В преступное сообщество, по версии следствия, входили экс-глава Коми Вячеслав Гайзер (сменил Торлопова на этом посту в 2010 году), его заместитель Чернов, председатель государственного совета республики Игорь Ковзель и еще 10 лиц.
Кресла для судей в зале заседаний
1 июня, 16:16
В Коми защита обжаловала меру пресечения экс-главе Инты
Десятого июня 2019 года суд приговорил Торлопова к шести годам и шести месяцам общего режима со штрафом в 500 тысяч рублей. В отношении всех подсудимых вину в создании и участии в ОПС суд признал недоказанной государственным обвинением. В настоящее время Торлопов отбывает наказание, срок заключения истекает 31 января 2023 года.
110029
Обсудить 0
Сергей ЧерновРеспублика КомиИгорь КовзельВладимир Торлопов
Рекомендуем
Сотрудник ФСБ
В Петербурге пресекли деятельность эмиссара ячейки сирийских террористов
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК возбудил дело о похищении человека в Екатеринбурге
Здание Генеральной прокуратуры Украины
Суд продлил арест подозреваемому в нападении на советницу мэра Херсона
Экс-глава Республики Коми Вячеслав Гайзер во время оглашения приговора в Замоскворецком суде Москвы
Кассационный суд признал приговор экс-главе Коми Гайзеру законным
Здание Государственной Думы РФ
ГД поддержала проект, позволяющий не отправлять осужденных далеко от дома
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
Памфилова рассказала об обсуждении многодневного голосования на выборах
Полицейские и участники акции возле здания Парламента Сербии в Белграде после введения комендантского часа
Посол ответил на обвинения в адрес России из-за протестов в Сербии
Бывшего первого заместителя гендиректора Финансовой лизинговой компании Андрея Бурлакова выпустили из СИЗО под залог в 50 миллионов рублей
Суд продлил арест зампреду пензенского правительства по делу об афере
Памятник Александру Баранову в Ситке, Аляска
В ГД попросили уточнить у США данные о ситуации с памятником Баранову
Военнослужащие
СМИ: в Турции при взрыве погибли трое военнослужащих
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
Памфилова назвала число зарегистрированных нарушений на голосовании
На съезде партии ЛДПР в Москве
В ЛДПР прокомментировали задержание двух депутатов в Хабаровском крае
Статуя Фемиды
В Красноярском крае продлили арест районного экс-прокурора
Гора Белуха на Алтае
В Алтайском крае из-за засухи вводят режим ЧС
Сергей Фургал
Стала известна информация о собственности Фургала
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:42В Югре площадь лесных пожаров увеличилась до 818 гектаров
08:41На Ямале продлили режим самоизоляции
08:39Более 150 россиян вернулись на родину из Еревана
08:36В Токио отметили рекордный рост числа новых заражений COVID-19
08:36Японские ученые выяснили причину одичания ручных оленей в Наре
08:33Цены на нефть марки Brent опустились до 42,02 доллара за баррель
08:33Полиция застрелила самого разыскиваемого преступника в Индии
08:28Соцработники за время самоизоляции помогли более 1,8 миллиона москвичей
08:27В Узбекистане зафиксировали 464 новых случая COVID-19
08:26Роскачество рассказало о популярных и полезных добавках в хлебе
08:26Власти рассказали подробности ЧП в жилом доме в Кировской области
08:20В Башкирии нашли убитым ветерана Великой Отечественной войны
08:14СК проведет проверку после взрыва газа в доме в Кировской области
08:12В Новосибирской области выявили 111 новых случаев COVID-19
08:08В Рузе восстановили движение по Волоколамскому шоссе
08:07Первый робот Promobot стал сотрудником пермского МФЦ
07:57Правительство Хабаровского края работает штатно после задержания Фургала
07:55СМИ: в Гонконге закроют школы из-за роста числа случаев COVID-19
07:54В Пензенской области число жертв COVID-19 достигло 60 человек
07:52Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в пятницу
Лента новостейМолния