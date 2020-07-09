В верховный суд Коми поступила жалоба на отказ в УДО экс-главе региона

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июл - РИА Новости. Апелляционная жалоба адвоката осужденного за мошенничество бывшего сенатора и экс-главы Коми Владимира Торлопова на отказ в условно-досрочном освобождении поступила в верховный суд республики, сообщили в пресс-службе суда.
"Жалоба Торлопова на постановление Ухтинского городского суда от 21 мая 2020 года, которым ему было отказано в УДО, поступила в суд. Рассмотрение материала назначено на 4 августа", - говорится в сообщении.
Владимир Торлопов занимал должность главы Республики Коми с декабря 2001 года по январь 2010 года. В октябре 2016 года следствие предъявило ему обвинение в создании преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения. В преступное сообщество, по версии следствия, входили экс-глава Коми Вячеслав Гайзер (сменил Торлопова на этом посту в 2010 году), его заместитель Чернов, председатель государственного совета республики Игорь Ковзель и еще 10 лиц.
Десятого июня 2019 года суд приговорил Торлопова к шести годам и шести месяцам общего режима со штрафом в 500 тысяч рублей. В отношении всех подсудимых вину в создании и участии в ОПС суд признал недоказанной государственным обвинением. В настоящее время Торлопов отбывает наказание, срок заключения истекает 31 января 2023 года.