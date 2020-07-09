СК возбудил дело о похищении человека в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл – РИА Новости. Следственный комитет возбудил дело о похищении мужчины в центре Екатеринбурга, сообщило СУСК РФ по Свердловской области.
По предварительным данным следствия, утром в четверг на улице Шейнкмана неизвестные похитили местного жителя. Следователи полагают, что злоумышленники насильно усадили мужчину в автомобиль "ВАЗ-2114" и увезли в неизвестном направлении.
"Следственным отделом по Ленинскому району города Екатеринбург Следственного комитета по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Наказание за совершение указанного особо тяжкого преступления предусмотрено вплоть до 12 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.
В настоящее время сотрудники СК и уголовного розыска полиции выясняют все обстоятельства происшествия, добавили в следственном управлении.