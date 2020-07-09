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СК возбудил дело о похищении человека в Екатеринбурге
Следственный комитет возбудил дело о похищении мужчины в центре Екатеринбурга, сообщило СУСК РФ по Свердловской области. РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T14:18
следственный комитет россии (ск рф)
свердловская область
екатеринбург
происшествия
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свердловская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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следственный комитет россии (ск рф), свердловская область, екатеринбург, происшествия

СК возбудил дело о похищении человека в Екатеринбурге

14:18 09.07.2020
2712
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл – РИА Новости. Следственный комитет возбудил дело о похищении мужчины в центре Екатеринбурга, сообщило СУСК РФ по Свердловской области.
По предварительным данным следствия, утром в четверг на улице Шейнкмана неизвестные похитили местного жителя. Следователи полагают, что злоумышленники насильно усадили мужчину в автомобиль "ВАЗ-2114" и увезли в неизвестном направлении.
"Следственным отделом по Ленинскому району города Екатеринбург Следственного комитета по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Наказание за совершение указанного особо тяжкого преступления предусмотрено вплоть до 12 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.
В настоящее время сотрудники СК и уголовного розыска полиции выясняют все обстоятельства происшествия, добавили в следственном управлении.
Сотрудник полиции
4 марта, 15:03
В Петербурге задержали подозреваемых в похищении человека
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Следственный комитет России (СК РФ)Свердловская областьЕкатеринбургПроисшествия
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