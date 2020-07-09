СК возбудил дело о похищении человека в Екатеринбурге

"Следственным отделом по Ленинскому району города Екатеринбург Следственного комитета по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Наказание за совершение указанного особо тяжкого преступления предусмотрено вплоть до 12 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.