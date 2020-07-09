СМИ: в Турции при взрыве погибли трое военнослужащих

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Грузовик подорвался в турецкой провинции Грузовик подорвался в турецкой провинции Сакарья на северо-западе страны, трое военнослужащих погибли, шесть получили ранения, сообщает газета Daily Sabah со ссылкой на губернатора провинции Четина Октайя Калдырыма.

По данным СМИ, военнослужащие перевозили фейерверки с фабрики, где в минувшую пятницу произошел взрыв, чтобы подорвать их в карьере.

Взрыв на фабрике фейерверков произошел в минувшую пятницу неподалеку от города Хендек. По словам губернатора Сакарьи, на момент взрыва на фабрике находились от 150 до 200 сотрудников и 110 тонн фейерверков. По последним данным, в результате взрыва погибли четыре человека, еще 114 пострадали.