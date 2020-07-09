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СМИ: в Турции при взрыве погибли трое военнослужащих
Грузовик подорвался в турецкой провинции Сакарья на северо-западе страны, трое военнослужащих погибли, шесть получили ранения, сообщает газета Daily Sabah со... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T14:18
сакарья (провинция)
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353
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сакарья (провинция), турция, в мире

СМИ: в Турции при взрыве погибли трое военнослужащих

14:18 09.07.2020
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащие
Военнослужащие
© РИА Новости
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Военнослужащие . Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Грузовик подорвался в турецкой провинции Сакарья на северо-западе страны, трое военнослужащих погибли, шесть получили ранения, сообщает газета Daily Sabah со ссылкой на губернатора провинции Четина Октайя Калдырыма.
По данным СМИ, военнослужащие перевозили фейерверки с фабрики, где в минувшую пятницу произошел взрыв, чтобы подорвать их в карьере.
Взрыв на фабрике фейерверков произошел в минувшую пятницу неподалеку от города Хендек. По словам губернатора Сакарьи, на момент взрыва на фабрике находились от 150 до 200 сотрудников и 110 тонн фейерверков. По последним данным, в результате взрыва погибли четыре человека, еще 114 пострадали.
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Позднее сообщалось, что причиной взрыва на фабрике фейерверков, вероятнее всего, был несчастный случай, эксперты не нашли признаков поджога или саботажа. В результате проведенных химических анализов не было обнаружено следов взрывчатки, как и следов средств для поджога. Ранее СМИ сообщали, что правоохранительные органы задержали в связи с происшествием ответственного руководителя и двух начальников предприятия, а также двух владельцев фабрики.
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Сакарья (провинция)ТурцияВ мире
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