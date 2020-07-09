ГД поддержала проект, позволяющий не отправлять осужденных далеко от дома

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении законопроект, корректирующий правило о раздельном содержании ранее судимых и осужденных впервые, чтобы больше заключенных отбывали наказание в своих регионах.
Изменения предлагается внести в 128 статью Уголовно-исполнительного кодекса РФ.
По действующему законодательству в колониях-поселениях осужденные за преступления по неосторожности и ранее не отбывавшие наказание, а также те, кто впервые осужден за умышленные преступления небольшой или средней тяжести, отбывают наказание отдельно от лиц, осужденных за преступления по неосторожности, ранее отбывавших наказание, и положительно характеризующихся осужденных, которых перевели из колоний общего и строгого режима. Данной инициативой предлагается содержать обе группы осужденных в одном исправительном учреждении при условии их раздельного проживания и трудоустройства.
Чтобы осужденные одних категорий не пересекались с другими при посещении коммунально-бытовых объектов, утверждаются соответствующие графики их работы.
"Для отдельного содержания впервые осужденных, водворенных в штрафной изолятор, от осужденных, ранее отбывавших лишение свободы, приказом начальника исправительного учреждения закрепляются отдельные камеры или, по возможности, отдельные блоки. При отсутствии отдельных прогулочных дворов прогулка осужденных различных категорий проводится в разное время", - говорится в документе.
"В связи с этим принятие соответствующего законодательного акта будет способствовать сохранению социально полезных связей осужденных с родственниками, а также сокращению финансовых расходов на конвоирование осужденных к месту отбывания наказания", - отмечается в пояснительной записке.