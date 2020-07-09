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ГД поддержала проект, позволяющий не отправлять осужденных далеко от дома
Государственная дума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении законопроект, корректирующий правило о раздельном содержании ранее судимых и... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T14:16
госдума рф
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
госдума рф, общество

ГД поддержала проект, позволяющий не отправлять осужденных далеко от дома

14:16 09.07.2020
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении законопроект, корректирующий правило о раздельном содержании ранее судимых и осужденных впервые, чтобы больше заключенных отбывали наказание в своих регионах.
Изменения предлагается внести в 128 статью Уголовно-исполнительного кодекса РФ.
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По действующему законодательству в колониях-поселениях осужденные за преступления по неосторожности и ранее не отбывавшие наказание, а также те, кто впервые осужден за умышленные преступления небольшой или средней тяжести, отбывают наказание отдельно от лиц, осужденных за преступления по неосторожности, ранее отбывавших наказание, и положительно характеризующихся осужденных, которых перевели из колоний общего и строгого режима. Данной инициативой предлагается содержать обе группы осужденных в одном исправительном учреждении при условии их раздельного проживания и трудоустройства.
Чтобы осужденные одних категорий не пересекались с другими при посещении коммунально-бытовых объектов, утверждаются соответствующие графики их работы.
"Для отдельного содержания впервые осужденных, водворенных в штрафной изолятор, от осужденных, ранее отбывавших лишение свободы, приказом начальника исправительного учреждения закрепляются отдельные камеры или, по возможности, отдельные блоки. При отсутствии отдельных прогулочных дворов прогулка осужденных различных категорий проводится в разное время", - говорится в документе.
"В связи с этим принятие соответствующего законодательного акта будет способствовать сохранению социально полезных связей осужденных с родственниками, а также сокращению финансовых расходов на конвоирование осужденных к месту отбывания наказания", - отмечается в пояснительной записке.
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