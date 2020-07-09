ГД поддержала проект, позволяющий не отправлять осужденных далеко от дома

По действующему законодательству в колониях-поселениях осужденные за преступления по неосторожности и ранее не отбывавшие наказание, а также те, кто впервые осужден за умышленные преступления небольшой или средней тяжести, отбывают наказание отдельно от лиц, осужденных за преступления по неосторожности, ранее отбывавших наказание, и положительно характеризующихся осужденных, которых перевели из колоний общего и строгого режима. Данной инициативой предлагается содержать обе группы осужденных в одном исправительном учреждении при условии их раздельного проживания и трудоустройства.