В ГД попросили уточнить у США данные о ситуации с памятником Баранову

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Щапов просит главу МИД России Сергея Лаврова обратиться к властям США за разъяснением ситуации с памятником первому русскому губернатору Аляски Александру Баранову и при необходимости помешать его сносу, копия соответствующего обращения есть в распоряжении РИА Новости.

Ранее группа жителей Ситки выступила с предложением убрать из центра города памятник правителю русских поселений в Северной Америке в конце XVIII - начале XIX веков Александру Баранову. Большинство выступающих за снос статуи принадлежит к коренному народу тилинкиты. Координационный совет организаций российских соотечественников США (КСОРС) составил онлайн-петицию против планов по сносу памятника. Мэр города Гэри Пэкстон сообщил РИА Новости, что местные власти рассмотрят вопрос о судьбе памятника в июле или августе.

"Прошу вас обратиться с официальным запросом к властям США за разъяснением данной ситуации с целью предоставления информации о действительности указанных намерений протестующих и, если факт угрозы памятнику подтвердится, по возможности вмешаться и воспрепятствовать планам по его сносу", - говорится в обращении Щапова.

Депутат, который представляет в Госдуме Иркутскую область, также сообщил, что обеспокоенная ситуацией с памятником Баранову общественность города Иркутска готова забрать мемориал, если в США будет решено его снести. Парламентарий попросил министра поддержать эту инициативу жителей Иркутска.