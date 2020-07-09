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В ГД попросили уточнить у США данные о ситуации с памятником Баранову
Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Щапов просит главу МИД России Сергея Лаврова обратиться к властям США за разъяснением ситуации с памятником первому русскому... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T14:14
сергей лавров
госдума рф
иркутская область
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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сергей лавров, госдума рф, иркутская область, сша, в мире

В ГД попросили уточнить у США данные о ситуации с памятником Баранову

14:14 09.07.2020
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© Фото : страница Haunted Sitka в FacebookПамятник Александру Баранову в Ситке, Аляска
Памятник Александру Баранову в Ситке, Аляска
© Фото : страница Haunted Sitka в Facebook
Памятник Александру Баранову в Ситке, Аляска. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Щапов просит главу МИД России Сергея Лаврова обратиться к властям США за разъяснением ситуации с памятником первому русскому губернатору Аляски Александру Баранову и при необходимости помешать его сносу, копия соответствующего обращения есть в распоряжении РИА Новости.
Ранее группа жителей Ситки выступила с предложением убрать из центра города памятник правителю русских поселений в Северной Америке в конце XVIII - начале XIX веков Александру Баранову. Большинство выступающих за снос статуи принадлежит к коренному народу тилинкиты. Координационный совет организаций российских соотечественников США (КСОРС) составил онлайн-петицию против планов по сносу памятника. Мэр города Гэри Пэкстон сообщил РИА Новости, что местные власти рассмотрят вопрос о судьбе памятника в июле или августе.
Вид на центральную часть города Архангельска
6 июля, 10:55
Архангельские власти готовы забрать памятник Баранову из США
"Прошу вас обратиться с официальным запросом к властям США за разъяснением данной ситуации с целью предоставления информации о действительности указанных намерений протестующих и, если факт угрозы памятнику подтвердится, по возможности вмешаться и воспрепятствовать планам по его сносу", - говорится в обращении Щапова.
Депутат, который представляет в Госдуме Иркутскую область, также сообщил, что обеспокоенная ситуацией с памятником Баранову общественность города Иркутска готова забрать мемориал, если в США будет решено его снести. Парламентарий попросил министра поддержать эту инициативу жителей Иркутска.
Щапов также пишет, что ситуация с памятником расценивается как попытка стереть важные страницы истории Аляски, русского наследия в США, культурного и духовного сотрудничества между РФ и США.
Русский губернатор Аляски А.А.Баранов
1 июля, 07:51
Эксперты объяснили призывы к сносу памятника Баранову на Аляске
1410010
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Сергей ЛавровГосдума РФИркутская областьСШАВ мире
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