https://ria.ru/20200709/1574113323.html
В ГД попросили уточнить у США данные о ситуации с памятником Баранову
Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Щапов просит главу МИД России Сергея Лаврова обратиться к властям США за разъяснением ситуации с памятником первому русскому... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T14:14
2020-07-09T14:14
сергей лавров
госдума рф
иркутская область
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574112982_0:60:960:600_1400x0_80_0_0_8256e3de73437026287356df67545430.jpg
https://ria.ru/20200706/1573937914.html
https://ria.ru/20200701/1573720363.html
2
иркутская область
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574112982_0:60:960:600_1400x0_80_0_0_8256e3de73437026287356df67545430.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574112982_0:0:960:720_1400x0_80_0_0_dfe0c9919d4037f85f688513541855a4.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574112982_0:0:960:960_1400x0_80_0_0_a9566e91b8ee58d8c608cb260fee85b8.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, госдума рф, иркутская область, сша, в мире
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Щапов просит главу МИД России Сергея Лаврова обратиться к властям США за разъяснением ситуации с памятником первому русскому губернатору Аляски Александру Баранову и при необходимости помешать его сносу, копия соответствующего обращения есть в распоряжении РИА Новости.
Ранее группа жителей Ситки выступила с предложением убрать из центра города памятник правителю русских поселений в Северной Америке в конце XVIII - начале XIX веков Александру Баранову. Большинство выступающих за снос статуи принадлежит к коренному народу тилинкиты. Координационный совет организаций российских соотечественников США (КСОРС) составил онлайн-петицию против планов по сносу памятника. Мэр города Гэри Пэкстон сообщил РИА Новости, что местные власти рассмотрят вопрос о судьбе памятника в июле или августе.
"Прошу вас обратиться с официальным запросом к властям США за разъяснением данной ситуации с целью предоставления информации о действительности указанных намерений протестующих и, если факт угрозы памятнику подтвердится, по возможности вмешаться и воспрепятствовать планам по его сносу", - говорится в обращении Щапова.
Депутат, который представляет в Госдуме Иркутскую область, также сообщил, что обеспокоенная ситуацией с памятником Баранову общественность города Иркутска готова забрать мемориал, если в США будет решено его снести. Парламентарий попросил министра поддержать эту инициативу жителей Иркутска.
Щапов также пишет, что ситуация с памятником расценивается как попытка стереть важные страницы истории Аляски, русского наследия в США, культурного и духовного сотрудничества между РФ и США.