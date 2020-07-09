https://ria.ru/20200709/1574113225.html
В Афганистане упал военный вертолет
Учебный вертолет вооруженных сил Афганистана потерпел крушение в провинции Баглан, сообщает агентство Пажвак. РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T14:14
2020-07-09T14:14
баглан
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в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
баглан, афганистан, в мире