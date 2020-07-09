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В Афганистане упал военный вертолет
Учебный вертолет вооруженных сил Афганистана потерпел крушение в провинции Баглан, сообщает агентство Пажвак. РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T14:14
баглан
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РИА Новости
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баглан, афганистан, в мире

В Афганистане упал военный вертолет

14:14 09.07.2020
693
© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Gregory BrookВертолет в Афганистане
Вертолет в Афганистане
© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Gregory Brook
Вертолет в Афганистане. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Учебный вертолет вооруженных сил Афганистана потерпел крушение в провинции Баглан, сообщает агентство Пажвак.
По данным агентства, вертолет относился к 209 армейскому корпусу "Шахин".
О погибших и пострадавших не сообщается.
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БагланАфганистанВ мире
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