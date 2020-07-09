Источник сообщил о задержании депутатов Хабаровской думы по делу Фургала

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. В рамках уголовного дела против губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали депутатов краевой думы от ЛДПР, сообщил источник РИА Новости.
Речь идет о Кузнецове С. А. (1954 года рождения) и Козлове Д. В. (1981 года рождения).
Депутаты Хабаровской краевой думы Козлов и Кузнецов
Депутаты Хабаровской краевой думы Козлов и Кузнецов
Их подозревают в мошенничестве, при этом главе региона вменяют организацию убийства.
Фургала задержали минувшей ночью. Его подозревают в организации убийств бизнесменов в Хабаровском крае и Амурской области в 2004-2005 годах. Показания на губернатора дали преступники, задержанные в прошлом году. У СК также имеются показания свидетелей и пострадавших.
Перед задержанием всю полученную информацию проверили и нашли доказательства. Расследование с апреля прошлого года по поручению Александра Бастрыкина ведет центральный аппарат СК, а не региональные следователи.
Губернатора уже привезли в Москву для проведения следственных действий. Как сообщил РИА Новости источник, близкий к расследованию, меру пресечения будет избирать Басманный суд.
В ноябре 2019 года этот же суд арестовал одного из учредителей компании "Торэкс" Николая Мистрюкова по подозрению в убийстве. По данным суда, вместе с ним арестованы три человека, все они подозреваются в убийстве бизнесмена Евгения Зори в 2004 году и Олега Булатова, а также в покушении на убийство еще одного предпринимателя.