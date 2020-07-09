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Источник сообщил о задержании депутатов Хабаровской думы по делу Фургала
В рамках уголовного дела против губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали депутатов краевой думы от ЛДПР, сообщил источник РИА Новости. РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T16:37
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
лдпр
хабаровский край
происшествия
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https://ria.ru/20200709/1574109554.html
Щас вот перед многими потенциальными "партийцами" вопрос жестко встал. Где искать неприкосновенность? И пока только два вывода очевидно напрашиваются. 1. лдпр уже не канает. 2. Расценки точно вырастут. Ну а че, в стране все дорожает!
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Ну и поддержка, для бизнеса со стороны власти
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хабаровский край
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353
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574095009_0:27:1159:679_1400x0_80_0_0_7f21c3e39e556b41cc48520bbdf8fe83.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, лдпр, хабаровский край, происшествия

Источник сообщил о задержании депутатов Хабаровской думы по делу Фургала

14:12 09.07.2020 (обновлено: 16:37 09.07.2020)
19678
© РИА Новости / Следственный комитет РФ / Перейти в фотобанкСотрудники ФСБ России проводят задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
Сотрудники ФСБ России проводят задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
© РИА Новости / Следственный комитет РФ
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. В рамках уголовного дела против губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали депутатов краевой думы от ЛДПР, сообщил источник РИА Новости.
Речь идет о Кузнецове С. А. (1954 года рождения) и Козлове Д. В. (1981 года рождения).
Депутаты Хабаровской краевой думы Козлов и Кузнецов
Депутаты Хабаровской краевой думы Козлов и Кузнецов
Депутаты Хабаровской краевой думы Козлов и Кузнецов
Их подозревают в мошенничестве, при этом главе региона вменяют организацию убийства.
Фургала задержали минувшей ночью. Его подозревают в организации убийств бизнесменов в Хабаровском крае и Амурской области в 2004-2005 годах. Показания на губернатора дали преступники, задержанные в прошлом году. У СК также имеются показания свидетелей и пострадавших.
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал на стенде МИА Россия сегодня на Российском инвестиционном форуме в Сочи
Вчера, 14:09
Бурная молодость: за что задержали губернатора Хабаровского края
Перед задержанием всю полученную информацию проверили и нашли доказательства. Расследование с апреля прошлого года по поручению Александра Бастрыкина ведет центральный аппарат СК, а не региональные следователи.
Губернатора уже привезли в Москву для проведения следственных действий. Как сообщил РИА Новости источник, близкий к расследованию, меру пресечения будет избирать Басманный суд.
В ноябре 2019 года этот же суд арестовал одного из учредителей компании "Торэкс" Николая Мистрюкова по подозрению в убийстве. По данным суда, вместе с ним арестованы три человека, все они подозреваются в убийстве бизнесмена Евгения Зори в 2004 году и Олега Булатова, а также в покушении на убийство еще одного предпринимателя.
Сотрудники ФСБ России проводят задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
Вчера, 13:24
В Кремле прокомментировали задержание хабаровского губернатора Фургала
3961111711121
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Уголовное дело Сергея ФургалаСергей ФургалЛДПРХабаровский крайПроисшествия
Популярные комментарии
Щас вот перед многими потенциальными "партийцами" вопрос жестко встал. Где искать неприкосновенность? И пока только два вывода очевидно напрашиваются. 1. лдпр уже не канает. 2. Расценки точно вырастут. Ну а че, в стране все дорожает!
9 июля, 15:07
РСРадик Сафаргалиев
32700030
Ну и поддержка, для бизнеса со стороны власти
9 июля, 15:00
АХАндрей Хант
16111037
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В Кремле прокомментировали задержание хабаровского губернатора Фургала
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