Источник сообщил о задержании депутатов Хабаровской думы по делу Фургала

В ноябре 2019 года этот же суд арестовал одного из учредителей компании "Торэкс" Николая Мистрюкова по подозрению в убийстве. По данным суда, вместе с ним арестованы три человека, все они подозреваются в убийстве бизнесмена Евгенияв 2004 году и Олега Булатова, а также в покушении на убийство еще одного предпринимателя.