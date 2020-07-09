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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200709/1574112948.html
Путин отметил высокий уровень организации голосования по Конституции
Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой ЦИК РФ Эллой Памфиловой заявил, что организация голосования по поправкам в конституцию была по-современному... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T14:22
цик рф
голосование по поправкам в конституцию
элла памфилова
конституция рф
владимир путин
политика
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Да. Качественно, на высоком уровне вбросили несколько десятков миллионов голосов за поправки. Некоторые города очень качественно рисовали одинаковые проценты (не ориентируясь на голосование жителей никак) вопреки законам России и мироздания. Но ради обнуления можно качественно, на высоком уровне, по-современному наплевать на мнение миллионов граждан России.
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
цик рф, элла памфилова, конституция рф, владимир путин, политика

Путин отметил высокий уровень организации голосования по Конституции

14:10 09.07.2020 (обновлено: 14:22 09.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой ЦИК РФ Эллой Памфиловой заявил, что организация голосования по поправкам в конституцию была по-современному качественна и на высоком уровне.
Путин отметил, что в этом году ситуация была особенной, и он внимательно смотрел за тем, как была организована работа.
"Она была организована по-современному, очень качественно, на высоком уровне, создавала возможности для людей высказать откровенно свою позицию по поправкам в конституцию. И в высшей степени демократически все было организовано. Насколько я понимаю, с минимальным количеством нарушений", - сказал президент.
Голосование по поправкам в конституцию прошло в России с 25 по 1 июля, по результатам обработки 100% протоколов за принятие изменений проголосовали 77,92% россиян, против – 21,27%. Явка, согласно представленным в информцентре ЦИК данным, составила 67,97%.
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
Вчера, 14:20
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11600739
Обсудить 4
Голосование по поправкам в КонституциюЦИК РФЭлла ПамфиловаКонституция РФВладимир ПутинПолитика
Популярные комментарии
Да. Качественно, на высоком уровне вбросили несколько десятков миллионов голосов за поправки. Некоторые города очень качественно рисовали одинаковые проценты (не ориентируясь на голосование жителей никак) вопреки законам России и мироздания. Но ради обнуления можно качественно, на высоком уровне, по-современному наплевать на мнение миллионов граждан России.
9 июля, 14:21
Аристотель Аваносов
1810102
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