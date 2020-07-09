https://ria.ru/20200709/1574112948.html
Путин отметил высокий уровень организации голосования по Конституции
Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой ЦИК РФ Эллой Памфиловой заявил, что организация голосования по поправкам в конституцию была по-современному... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T14:10
2020-07-09T14:22
цик рф
голосование по поправкам в конституцию
элла памфилова
конституция рф
владимир путин
политика
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https://ria.ru/20200709/1574113774.html
Аристотель Аваносов
Да. Качественно, на высоком уровне вбросили несколько десятков миллионов голосов за поправки. Некоторые города очень качественно рисовали одинаковые проценты (не ориентируясь на голосование жителей никак) вопреки законам России и мироздания. Но ради обнуления можно качественно, на высоком уровне, по-современному наплевать на мнение миллионов граждан России.
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цик рф, элла памфилова, конституция рф, владимир путин, политика