Путин отметил высокий уровень организации голосования по Конституции

"Она была организована по-современному, очень качественно, на высоком уровне, создавала возможности для людей высказать откровенно свою позицию по поправкам в конституцию. И в высшей степени демократически все было организовано. Насколько я понимаю, с минимальным количеством нарушений", - сказал президент.