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ГД поддержала проект о повышении дисциплинарного штрафа для осужденных
Государственная дума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении законопроект, повышающий штраф за дисциплинарные проступки для осужденных. РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T14:10
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ГД поддержала проект о повышении дисциплинарного штрафа для осужденных

14:10 09.07.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении законопроект, повышающий штраф за дисциплинарные проступки для осужденных.
Изменения вносятся в статью 115 Уголовно-исполнительного кодекса РФ.
Законопроектом предлагается повысить штраф, применяемый в качестве меры взыскания за нарушение осужденными порядка отбывания наказания, с 200 рублей до размера от 1 тысячи до 2 тысяч рублей.
В пояснительной записке к документу отмечается, что повышение размера штрафа будет способствовать "реализации задач уголовно-исполнительного законодательства в части средств исправления осужденных, а также регулирования порядка и условий исполнения и отбывания наказаний".
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