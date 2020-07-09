Лукашенко: в Белоруссии не будут приватизировать государственные СМИ

"Те (госСМИ – ред.), которые сегодня есть, мы приватизировать не будем, а будем создавать в большем объеме государственный сектор", - заявил Лукашенко в четверг в Минске во время встречи с представителями белорусских СМИ, большинство из которых государственные. Его слова приводит издание "СБ. Беларусь сегодня" на своем сайте.