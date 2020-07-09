Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200709/1574112797.html
Лукашенко: в Белоруссии не будут приватизировать государственные СМИ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что выступает против приватизации государственных СМИ и, наоборот, считает необходимым расширять этот сектор. РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T14:09
александр лукашенко
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156282/51/1562825179_0:0:3062:1723_1400x0_80_0_0_961a870a7dafd9a7a69a31de3d8bd0ee.jpg
https://ria.ru/20200709/1574109144.html
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/156282/51/1562825179_0:0:3062:1723_1400x0_80_0_0_961a870a7dafd9a7a69a31de3d8bd0ee.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/156282/51/1562825179_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_979c1ccb6113608407316ba73f6a2166.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/156282/51/1562825179_316:0:2364:2048_1400x0_80_0_0_ea2c21ea6d3f40696584a6e01ba359b5.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко: в Белоруссии не будут приватизировать государственные СМИ

14:09 09.07.2020
273
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 9 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что выступает против приватизации государственных СМИ и, наоборот, считает необходимым расширять этот сектор.

"Те (госСМИ – ред.), которые сегодня есть, мы приватизировать не будем, а будем создавать в большем объеме государственный сектор", - заявил Лукашенко в четверг в Минске во время встречи с представителями белорусских СМИ, большинство из которых государственные. Его слова приводит издание "СБ. Беларусь сегодня" на своем сайте.

По данным издания, президент подчеркнул, что число государственных СМИ сокращаться не будет. По его словам, работа министерства информации во главе с недавно назначенным министром будет нацелена на поддержку таких СМИ.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии открытия Ржевского мемориала
Вчера, 13:18Союзное государство
Песков ответил на сообщение о разговоре Путина и Лукашенко об объединении
613110
Обсудить 0
Александр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Рекомендуем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко пообещал навести порядок со свободой слова в Белоруссии
Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала доставили в СК
Фургала доставили в СК, сообщил источник
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
ЕС ждет приглашения европейских наблюдателей на выборы в Белоруссии
Президент РФ Владимир Путин
Путин отметил высокий уровень организации голосования по Конституции
Президент РФ Владимир Путин
Путин оценил обеспечение безопасности на голосовании по поправкам
Офис телеканала RT
В Германии оценили пророссийское влияние RT Deutsch и Sputnik
Минск
В Белоруссии задержали бывшего главу финмилиции
Памятник Александру Баранову в Ситке, Аляска
В ГД попросили уточнить у США данные о ситуации с памятником Баранову
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии открытия Ржевского мемориала
Песков ответил на сообщение о разговоре Путина и Лукашенко об объединении
Вертолет в Афганистане
В Афганистане упал военный вертолет
Монумент Родина-мать зовет! на Мамаевом кургане в Волгограде
СК завел дело о геноциде жителей Сталинграда нацистами
Журналист Аркадий Бабченко
Росфинмониторинг внес журналиста Бабченко в перечень экстремистов
Полицейские и участники акции возле здания Парламента Сербии в Белграде после введения комендантского часа
Посол ответил на обвинения в адрес России из-за протестов в Сербии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко раскритиковал слова о "цене суверенитета" Белоруссии
Люди в аэропорту Шереметьево в Москве
Более 150 россиян вернулись на родину из Еревана
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:39Более 150 россиян вернулись на родину из Еревана
08:36В Токио отметили рекордный рост числа новых заражений COVID-19
08:36Японские ученые выяснили причину одичания ручных оленей в Наре
08:33Цены на нефть марки Brent опустились до 42,02 доллара за баррель
08:33Полиция застрелила самого разыскиваемого преступника в Индии
08:28Соцработники за время самоизоляции помогли более 1,8 миллиона москвичей
08:27В Узбекистане зафиксировали 464 новых случая COVID-19
08:26Роскачество рассказало о популярных и полезных добавках в хлебе
08:26Власти рассказали подробности ЧП в жилом доме в Кировской области
08:20В Башкирии нашли убитым ветерана Великой Отечественной войны
08:14СК проведет проверку после взрыва газа в доме в Кировской области
08:12В Новосибирской области выявили 111 новых случаев COVID-19
08:08В Рузе восстановили движение по Волоколамскому шоссе
08:07Первый робот Promobot стал сотрудником пермского МФЦ
07:57Правительство Хабаровского края работает штатно после задержания Фургала
07:55СМИ: в Гонконге закроют школы из-за роста числа случаев COVID-19
07:54В Пензенской области число жертв COVID-19 достигло 60 человек
07:52Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в пятницу
07:51В Индии число заболевших COVID-19 приблизилось к 800 тысячам человек
07:49В Хабаровском крае могут вернуть жесткие ограничения по COVID-19
Лента новостейМолния