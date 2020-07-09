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Лукашенко пообещал навести порядок со свободой слова в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с представителями СМИ заявил, что свобода слова не означает вседозволенность, и пообещал навести порядок в... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T14:08
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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353
60
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александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко пообещал навести порядок со свободой слова в Белоруссии

14:08 09.07.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 9 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с представителями СМИ заявил, что свобода слова не означает вседозволенность, и пообещал навести порядок в этой сфере.

"Свобода слова в любом государстве ограничена законом. Поэтому здесь мы наведем порядок", - заявил Лукашенко в четверг в Минске во время встречи с представителями белорусских СМИ, большинство из которых - государственные.

Президент подчеркнул, что наличие свободы слова не предполагает вседозволенности, хотя некоторые ее так понимают - особенно, по его словам, это касается высказываний в интернете. Некоторые медийные люди за свои публикации в соцсетях получили негативную реакцию, вплоть до личных оскорблений, заметил белорусский лидер.
"Вы, особенно прогрессивно настроенные люди, почувствовали, что такое свобода слова: сказал не то, обзовут еще похлеще… Каждый из вас получил порцию (негатива – ред.), тот, кто даже не за Лукашенко слово сказал, а за государство", - подчеркнул белорусский лидер.
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