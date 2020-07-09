https://ria.ru/20200709/1574112714.html
Лукашенко пообещал навести порядок со свободой слова в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с представителями СМИ заявил, что свобода слова не означает вседозволенность, и пообещал навести порядок в... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T14:08
2020-07-09T14:08
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, белоруссия, в мире
МИНСК, 9 июл - РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
на встрече с представителями СМИ заявил, что свобода слова не означает вседозволенность, и пообещал навести порядок в этой сфере.
"Свобода слова в любом государстве ограничена законом. Поэтому здесь мы наведем порядок", - заявил Лукашенко в четверг в Минске во время встречи с представителями белорусских СМИ, большинство из которых - государственные.
Президент подчеркнул, что наличие свободы слова не предполагает вседозволенности, хотя некоторые ее так понимают - особенно, по его словам, это касается высказываний в интернете. Некоторые медийные люди за свои публикации в соцсетях получили негативную реакцию, вплоть до личных оскорблений, заметил белорусский лидер.
"Вы, особенно прогрессивно настроенные люди, почувствовали, что такое свобода слова: сказал не то, обзовут еще похлеще… Каждый из вас получил порцию (негатива – ред.), тот, кто даже не за Лукашенко слово сказал, а за государство", - подчеркнул белорусский лидер.