Лукашенко пообещал навести порядок со свободой слова в Белоруссии

"Свобода слова в любом государстве ограничена законом. Поэтому здесь мы наведем порядок", - заявил Лукашенко в четверг в Минске во время встречи с представителями белорусских СМИ, большинство из которых - государственные.

Президент подчеркнул, что наличие свободы слова не предполагает вседозволенности, хотя некоторые ее так понимают - особенно, по его словам, это касается высказываний в интернете. Некоторые медийные люди за свои публикации в соцсетях получили негативную реакцию, вплоть до личных оскорблений, заметил белорусский лидер.

"Вы, особенно прогрессивно настроенные люди, почувствовали, что такое свобода слова: сказал не то, обзовут еще похлеще… Каждый из вас получил порцию (негатива – ред.), тот, кто даже не за Лукашенко слово сказал, а за государство", - подчеркнул белорусский лидер.