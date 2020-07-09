Воронежская область направит дополнительные средства на борьбу с COVID

ВОРОНЕЖ, 9 июл - РИА Новости. Депутаты Воронежской областной думы скорректировали бюджет региона, направив дополнительные средства на борьбу с распространением коронавирусной инфекции, сообщает в четверг заксобрание.

Изменения в закон об областном бюджете были внесены в ходе 59-го заседания заксобрания, которое провел 9 июля председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов

"Необходимость внесения изменений в закон Воронежской области "Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" связана с изменением объема поступлений доходов областного бюджета, перераспределением бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств и мероприятиями", – отметил Нетёсов.

В результате принятых изменений уточняются доходы, расходы и дефицит областного бюджета. В частности, доходы областного бюджета в 2020 году в целом увеличиваются на сумму более 4,6 миллиарда рублей, расходы – 11,2 миллиарда рублей. Таким образом, дефицит бюджета увеличивается примерно на 6,6 миллиарда рублей, но, как отмечает заксобрание, является техническим.

Значительная часть поступивших средств будет направлена на мероприятия в рамках борьбы с COVID-19, в том числе стимулирующие выплаты медикам и соцработникам, материальное оснащение медорганизаций региона. Кроме того, 1,3 миллиарда рублей безвозмездных поступлений из федерального бюджета будут направлены на оснащение дополнительно создаваемого или перепрофилируемого коечного фонда медорганизаций региона, оказывающих помощь больным новой коронавирусной инфекцией.

"Межбюджетные трансферты на осуществление стимулирующих выплат медработникам в связи с новой коронавирусной инфекцией увеличиваются на сумму почти 745 миллионов рублей. Кроме того, из резервного фонда правительства страны на осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку соцработникам, оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска также направляется более 95 миллионов рублей", - пояснил Нетёсов.

По его словам, еще почти 16,5 миллиона рублей из этого фонда направят на оказание неотложных мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.

Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области получит более 38 миллионов рублей на работу по подключению к инженерным сетям нового многофункционального медицинского инфекционного центра на 200 койко-мест в Воронеже . Кроме того, в рамках финансирования областной адресной инвестиционной программы, часть средств будет направлена на строительство административно-поликлинического корпуса со вспомогательными зданиями для нового инфекционного медцентра в Воронеже.