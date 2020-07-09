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В Подмосковье два человека пострадали в ДТП с автобусом
Два человека пострадали в аварии с участием рейсового автобуса и легкового автомобиля в Чеховском районе Подмосковья, сообщила пресс-служба областного главка... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T14:05
московская область (подмосковье)
чеховский район
происшествия
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московская область (подмосковье)
чеховский район
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
московская область (подмосковье), чеховский район, происшествия

В Подмосковье два человека пострадали в ДТП с автобусом

14:05 09.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Два человека пострадали в аварии с участием рейсового автобуса и легкового автомобиля в Чеховском районе Подмосковья, сообщила пресс-служба областного главка МВД РФ.
"В Чеховском районе на втором километре автодороги "Чепелёво - Вельяминово" произошло столкновение легковой машины и рейсового автобуса. По предварительной информации, два человека госпитализированы с травмами различной степени тяжести", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что число пассажиров автобуса уточняется. На месте работают правоохранители.
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
7 июля, 17:46
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Московская область (Подмосковье)Чеховский районПроисшествия
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