https://ria.ru/20200709/1574112452.html
В Приморье завели дело после травмирования моряка во время рейса
Уголовное дело по статье "Оставление в опасности" расследуют в Приморье после травмирования моряка во время постановки трала, сообщила РИА Новости старший... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T14:03
2020-07-09T14:03
следственный комитет россии (ск рф)
приморский край
происшествия
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приморский край
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), приморский край, происшествия
ВЛАДИВОСТОК, 9 июл - РИА Новости.
Уголовное дело по статье "Оставление в опасности" расследуют в Приморье
после травмирования моряка во время постановки трала, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя Дальневосточного следственного управления на транспорте СК
России Дарья Немцева.
По словам самого моряка, видеокомментарий которого опубликовал ряд СМИ, он несколько дней провел в трюме с травмой, потому что его отказывались доставить в больницу на берег. Он отметил, что получил травму пальца, но в итоге лишился почти всей руки. На видео видно, что рука у него почти полностью ампутирована.
По информации следствия, в январе 2020 года во время постановки трала на судне произошел обрыв стропа траловой доски, в результате матрос получил травму. Пострадавшего направили на другое судно для лечения. Следствие располагает материалами расследования несчастного случая на производстве, которое провел судовладелец. Из них следует, что основная причина происшествия - личная неосторожность пострадавшего. Однако он, по информации СК, утверждает, что не были приняты меры, чтобы доставить его с судна в медучреждение. Все материалы будут проверены в ходе расследования уголовного дела.
"Следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации расследуется уголовное дело, ранее возбуждённое по признакам преступления, предусмотренного статьей 125 УК РФ (оставление в опасности)... В настоящее время по уголовному делу проводится расследование, его ход и результаты находятся на контроле руководства следственного управления", - сообщила Немцева.