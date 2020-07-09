В Приморье завели дело после травмирования моряка во время рейса

По словам самого моряка, видеокомментарий которого опубликовал ряд СМИ, он несколько дней провел в трюме с травмой, потому что его отказывались доставить в больницу на берег. Он отметил, что получил травму пальца, но в итоге лишился почти всей руки. На видео видно, что рука у него почти полностью ампутирована.

По информации следствия, в январе 2020 года во время постановки трала на судне произошел обрыв стропа траловой доски, в результате матрос получил травму. Пострадавшего направили на другое судно для лечения. Следствие располагает материалами расследования несчастного случая на производстве, которое провел судовладелец. Из них следует, что основная причина происшествия - личная неосторожность пострадавшего. Однако он, по информации СК, утверждает, что не были приняты меры, чтобы доставить его с судна в медучреждение. Все материалы будут проверены в ходе расследования уголовного дела.