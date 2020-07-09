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Росфинмониторинг внес журналиста Бабченко в перечень экстремистов
Росфинмониторинг (РФМ) внес журналиста Аркадия Бабченко, обещавшего проехать по центру Москвы в американском танке под флагом НАТО, в перечень лиц, причастных к РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T14:01
василий грицак
аркадий бабченко
служба безопасности украины
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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353
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василий грицак, аркадий бабченко, служба безопасности украины, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), нато, москва, киев, украина, в мире

Росфинмониторинг внес журналиста Бабченко в перечень экстремистов

14:01 09.07.2020
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© AP Photo / Valentyn Ogirenko/PoolЖурналист Аркадий Бабченко
Журналист Аркадий Бабченко
© AP Photo / Valentyn Ogirenko/Pool
Журналист Аркадий Бабченко. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Росфинмониторинг (РФМ) внес журналиста Аркадия Бабченко, обещавшего проехать по центру Москвы в американском танке под флагом НАТО, в перечень лиц, причастных к экстремизму или терроризму, следует из данных на сайте РФМ.
На сайте Росфинмониторинга указано, что Бабченко включен в перечень физических лиц, "в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму". Причины такого решения не указаны.
Бабченко неоднократно на протяжении ряда лет в своих публикациях, в том числе в соцсетях, резко критиковал Россию, ее власти, поддерживал силовую операцию Киева в Донбассе.
Уже уехав из России, Бабченко пообещал вернуться в Москву на американском танке "Абрамс" под флагом НАТО.
Имевший российское гражданство Бабченко с 2017 года работал на телеканале ATR в Киеве, где вел авторскую программу. Летом 2018 года СМИ, а затем и власти Украины сообщили, что Бабченко якобы застрелили на лестничной клетке его дома. Однако на следующий день Бабченко появился на пресс-конференции СБУ. Как заявил глава ведомства Василий Грицак, информация об "убийстве" Бабченко была частью спецоперации, чтобы предотвратить покушение на журналиста. В Киеве был задержан предприниматель - предполагаемый организатор покушения.
Осенью 2019 года Бабченко покинул Украину. Как пояснил журналист в своем сообщении в Facebook, он сделал это из-за политических убеждений.
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Василий ГрицакАркадий БабченкоСлужба безопасности УкраиныФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)НАТОМоскваКиевУкраинаВ мире
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