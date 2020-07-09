Росфинмониторинг внес журналиста Бабченко в перечень экстремистов

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Росфинмониторинг (РФМ) внес журналиста Аркадия Бабченко, обещавшего проехать по центру Москвы в американском танке под флагом НАТО, в перечень лиц, причастных к экстремизму или терроризму, следует из данных на сайте РФМ.
На сайте Росфинмониторинга указано, что Бабченко включен в перечень физических лиц, "в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму". Причины такого решения не указаны.
Уже уехав из России, Бабченко пообещал вернуться в Москву на американском танке "Абрамс" под флагом НАТО.
Имевший российское гражданство Бабченко с 2017 года работал на телеканале ATR в Киеве, где вел авторскую программу. Летом 2018 года СМИ, а затем и власти Украины сообщили, что Бабченко якобы застрелили на лестничной клетке его дома. Однако на следующий день Бабченко появился на пресс-конференции СБУ. Как заявил глава ведомства Василий Грицак, информация об "убийстве" Бабченко была частью спецоперации, чтобы предотвратить покушение на журналиста. В Киеве был задержан предприниматель - предполагаемый организатор покушения.
Осенью 2019 года Бабченко покинул Украину. Как пояснил журналист в своем сообщении в Facebook, он сделал это из-за политических убеждений.
8 ноября 2019, 22:53Покинувший Украину журналист Бабченко заявил, что собирается жить в Израиле