Росфинмониторинг внес журналиста Бабченко в перечень экстремистов

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Росфинмониторинг (РФМ) внес журналиста Аркадия Бабченко , обещавшего проехать по центру Москвы в американском танке под флагом НАТО , в перечень лиц, причастных к экстремизму или терроризму, следует из данных на сайте РФМ

На сайте Росфинмониторинга указано, что Бабченко включен в перечень физических лиц, "в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму". Причины такого решения не указаны.

Донбассе. Бабченко неоднократно на протяжении ряда лет в своих публикациях, в том числе в соцсетях, резко критиковал Россию, ее власти, поддерживал силовую операцию Киева

Уже уехав из России, Бабченко пообещал вернуться в Москву на американском танке "Абрамс" под флагом НАТО.

Имевший российское гражданство Бабченко с 2017 года работал на телеканале ATR в Киеве, где вел авторскую программу. Летом 2018 года СМИ, а затем и власти Украины сообщили, что Бабченко якобы застрелили на лестничной клетке его дома. Однако на следующий день Бабченко появился на пресс-конференции СБУ . Как заявил глава ведомства Василий Грицак , информация об "убийстве" Бабченко была частью спецоперации, чтобы предотвратить покушение на журналиста. В Киеве был задержан предприниматель - предполагаемый организатор покушения.