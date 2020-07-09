https://ria.ru/20200709/1574112371.html
ЕС ждет приглашения европейских наблюдателей на выборы в Белоруссии
Европейский союз рассчитывает получить приглашение от Белоруссии для участия в наблюдении за голосованием на выборах президента этой страны, заявил верховный... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T14:01
2020-07-09T14:01
президентская кампания в белоруссии
жозеп боррель
евросоюз
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200707/1574013929.html
1
белоруссия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
президентская кампания в белоруссии, жозеп боррель, евросоюз, белоруссия, в мире
БРЮССЕЛЬ, 9 июл - РИА Новости.
Европейский союз рассчитывает получить приглашение от Белоруссии
для участия в наблюдении за голосованием на выборах президента этой страны, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель
.
"Мы рассчитываем, что нас как можно быстрее пригласят для наблюдения за предстоящими президентскими выборами", - говорится в письменном заявлении главы европейской дипломатии.
По его словам, предстоящие президентские выборы в Белоруссии будут важны для дальнейшего развития отношений этой страны с ЕС.
"Мы должны оставаться открытыми для дальнейшего развития наших отношений с Белоруссией, продолжать поддерживать ее суверенитет и демократию. В то же время, это развитие может основываться только на позитивных шагах в сфере демократии, главенстве права, прав человека и фундаментальных свобод", - отметил Боррель.
По его словам, в ЕС обеспокоены "ограничениями свободы слова и собраний, сообщениями о задержаниях мирных демонстрантов, блогеров и журналистов". Боррель также призвал прекратить "преследования ведущих оппозиционных кандидатов".
Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа. В президентской гонке в настоящее время участвуют семь человек, 14 июля станет известно, кого из них ЦИК страны зарегистрирует в качестве кандидатов в президенты.