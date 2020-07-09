ЕС ждет приглашения европейских наблюдателей на выборы в Белоруссии

БРЮССЕЛЬ, 9 июл - РИА Новости. Европейский союз рассчитывает получить приглашение от Европейский союз рассчитывает получить приглашение от Белоруссии для участия в наблюдении за голосованием на выборах президента этой страны, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель

"Мы рассчитываем, что нас как можно быстрее пригласят для наблюдения за предстоящими президентскими выборами", - говорится в письменном заявлении главы европейской дипломатии.

По его словам, предстоящие президентские выборы в Белоруссии будут важны для дальнейшего развития отношений этой страны с ЕС.

"Мы должны оставаться открытыми для дальнейшего развития наших отношений с Белоруссией, продолжать поддерживать ее суверенитет и демократию. В то же время, это развитие может основываться только на позитивных шагах в сфере демократии, главенстве права, прав человека и фундаментальных свобод", - отметил Боррель.

По его словам, в ЕС обеспокоены "ограничениями свободы слова и собраний, сообщениями о задержаниях мирных демонстрантов, блогеров и журналистов". Боррель также призвал прекратить "преследования ведущих оппозиционных кандидатов".