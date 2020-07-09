В Германии оценили пророссийское влияние RT Deutsch и Sputnik

БЕРЛИН, 9 июл - РИА Новости. Российские СМИ RT Deutsch и Российские СМИ RT Deutsch и Sputnik играют центральную роль в оказании пророссийского влияния в Германии , говорится в докладе МВД ФРГ о работе контрразведки (BfV, Федеральное ведомство по защите конституции) в 2019 году.

"Россия стремится оказать влияние на политическое и общественное мнение в Германии в пользу российской политики... Особое значение имеют находящиеся в Германии, но управляемые российским государством СМИ. Центральную роль играют в этом интернет-вещатель RT Deutsch и информационное агентство Sputnik", - говорится в докладе.

В документе подчеркивается, что с российской стороны "пропагандой и мерами по оказанию влияния, в том числе дезинформацией разных групп адресатов" в Германии занимаются "не обязательно структуры спецслужб". Речь идет в том числе об "отдельных персонах, которые имеют в виду пророссийские позиции, якобы негосударственных объединениях, а также государственных структурах России". Данные агенты влияния "работают в социальных сетях и на дискуссионных сайтах, ведут собственные сайты или выступают как якобы негосударственные экспертные центры", говорится в докладе.

В документе указано, что "по сравнению с прошлыми годами" данная деятельность в Германии "несколько сократилась" в 2019 году, влияние происходит "в менее агрессивной форме, чем это было в прошлом".

"Какие группы и как упоминаются в докладе - это профессиональное решение ведомства по защите конституции. Это не нужно сводить к каким-то политическим указаниям", - заявил глава МВД Германии Хорст Зеехофер, комментируя включение RT Deutsch и Sputnik в доклад.

Оба СМИ упоминаются в ежегодных докладах по защите конституции третий раз подряд. Зеехофер заявил, что ведомство опирается на собственные сведения и делает самостоятельные выводы, и подчеркнул, что без оговорок поддерживает данный доклад ведомства.

"Мы уважаем, разумеется, свободу мнений и свободу СМИ. Каждое мнение, которое высказывается в СМИ в конституционных рамках, мы не ставим под сомнение. Речь идет не выражении мнений, а о фальсифицированных фактах, дезинформации, говоря конкретно - сообщения о числе участников (митингов против ограничительных мер, которые вводили власти ФРГ для борьбы с пандемией), которые серьезно отклонялись в пользу завышения от официальных данных, таким образом содержали фальсифицированные посылы, а такие вещи мы просто должны называть", - заявил, в свою очередь, глава ведомства по защите конституции Томас Хальденванг.