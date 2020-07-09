https://ria.ru/20200709/1574112204.html
ГД поддержала проект о штрафах за нарушение безопасности объектов ТЭК
Государственная дума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении проект об административной ответственности юрлица за нарушение требований... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T13:56
2020-07-09T13:56
госдума рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156016/27/1560162716_0:254:3048:1969_1400x0_80_0_0_d860374c9b1577c7454e9e8e3c55a9ab.jpg
https://ria.ru/20200625/1573472080.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/156016/27/1560162716_0:254:3048:1969_1400x0_80_0_0_d860374c9b1577c7454e9e8e3c55a9ab.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/156016/27/1560162716_68:0:2797:2047_1400x0_80_0_0_30a2dc8c19eca20d1240f47ee10fda4a.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/156016/27/1560162716_538:228:2357:2047_1400x0_80_0_0_759d5e8fec59abce939b34e33175ec86.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, общество
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Государственная дума
на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении проект об административной ответственности юрлица за нарушение требований обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК).
По действующему законодательству под действие статьи 20.30 КоАП ("Нарушение требований обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса") подпадают только граждане и должностные лица. Законопроектом предлагается распространить ее действие и на юрлиц.
Инициативой предлагается за совершение юрлицами правонарушения в отношении объекта ТЭК низкой категории опасности установить штраф в размере от 50 до 100 тысяч рублей (по аналогии с санкцией, предусмотренной за нарушение требований в области транспортной безопасности), а для юрлиц, совершивших правонарушение в отношении объекта ТЭК высокой или средней категории опасности, - в размере от 200 до 300 тысяч рублей (по аналогии с санкцией, предусмотренной за нарушение требований в области промышленной безопасности).
Кроме того, предлагается с учетом указанного категорирования объектов ТЭК дифференцировать в рамках действующих санкций административную ответственность в отношении должностных лиц, в том числе руководителей субъектов ТЭК и граждан.