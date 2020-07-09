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ГД поддержала проект о штрафах за нарушение безопасности объектов ТЭК
Государственная дума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении проект об административной ответственности юрлица за нарушение требований... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T13:56
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госдума рф, общество

ГД поддержала проект о штрафах за нарушение безопасности объектов ТЭК

13:56 09.07.2020
16
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении проект об административной ответственности юрлица за нарушение требований обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК).
По действующему законодательству под действие статьи 20.30 КоАП ("Нарушение требований обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса") подпадают только граждане и должностные лица. Законопроектом предлагается распространить ее действие и на юрлиц.
Инициативой предлагается за совершение юрлицами правонарушения в отношении объекта ТЭК низкой категории опасности установить штраф в размере от 50 до 100 тысяч рублей (по аналогии с санкцией, предусмотренной за нарушение требований в области транспортной безопасности), а для юрлиц, совершивших правонарушение в отношении объекта ТЭК высокой или средней категории опасности, - в размере от 200 до 300 тысяч рублей (по аналогии с санкцией, предусмотренной за нарушение требований в области промышленной безопасности).
Кроме того, предлагается с учетом указанного категорирования объектов ТЭК дифференцировать в рамках действующих санкций административную ответственность в отношении должностных лиц, в том числе руководителей субъектов ТЭК и граждан.
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