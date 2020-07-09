ГД поддержала проект о штрафах за нарушение безопасности объектов ТЭК

По действующему законодательству под действие статьи 20.30 КоАП ("Нарушение требований обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса") подпадают только граждане и должностные лица. Законопроектом предлагается распространить ее действие и на юрлиц.

Инициативой предлагается за совершение юрлицами правонарушения в отношении объекта ТЭК низкой категории опасности установить штраф в размере от 50 до 100 тысяч рублей (по аналогии с санкцией, предусмотренной за нарушение требований в области транспортной безопасности), а для юрлиц, совершивших правонарушение в отношении объекта ТЭК высокой или средней категории опасности, - в размере от 200 до 300 тысяч рублей (по аналогии с санкцией, предусмотренной за нарушение требований в области промышленной безопасности).