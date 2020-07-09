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В Эстонии смягчат ограничения на проведение массовых мероприятий
Часть карантинных ограничений, введенных в Эстонии относительно проведения собраний и спортивных мероприятий на фоне пандемии коронавируса, смягчаются с 15... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T13:55
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
юри ратас
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РИА Новости
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353
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коронавирус covid-19, юри ратас, воз, эстония, в мире

В Эстонии смягчат ограничения на проведение массовых мероприятий

13:55 09.07.2020
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© РИА Новости / Олег Ласточкин / Перейти в фотобанкЦентр Таллина
Центр Таллина
© РИА Новости / Олег Ласточкин
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Центр Таллина. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 9 июл - РИА Новости. Часть карантинных ограничений, введенных в Эстонии относительно проведения собраний и спортивных мероприятий на фоне пандемии коронавируса, смягчаются с 15 июля, сообщил в четверг премьер Юри Ратас.
"Правительство решило с 15 июля смягчить определенные ограничения, связанные с проведением собраний и спортивных мероприятий. Сейчас на мероприятиях в помещении может присутствовать до 500 человек, а после смягчения ограничений - 1500. В мероприятиях на открытом воздухе с 15 июля смогут находиться 2000 человек, а не 1000 человек, как было раньше", - сказал премьер на пресс-конференции правительства в Таллине.
Ратас добавил, что по-прежнему придется следовать требованию рассредоточения, соблюдая дистанцию два метра, и 50% от заполняемости помещений.
Эстония с 18 мая вышла из режима чрезвычайного положения, которое было объявлено 12 марта, но послабления вводятся постепенно, в несколько этапов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,6 миллиона случаев заражения, свыше 539 тысяч человек скончались.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Юри РатасВОЗЭстонияВ мире
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