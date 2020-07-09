В Эстонии смягчат ограничения на проведение массовых мероприятий

"Правительство решило с 15 июля смягчить определенные ограничения, связанные с проведением собраний и спортивных мероприятий. Сейчас на мероприятиях в помещении может присутствовать до 500 человек, а после смягчения ограничений - 1500. В мероприятиях на открытом воздухе с 15 июля смогут находиться 2000 человек, а не 1000 человек, как было раньше", - сказал премьер на пресс-конференции правительства в Таллине.
Ратас добавил, что по-прежнему придется следовать требованию рассредоточения, соблюдая дистанцию два метра, и 50% от заполняемости помещений.
Эстония с 18 мая вышла из режима чрезвычайного положения, которое было объявлено 12 марта, но послабления вводятся постепенно, в несколько этапов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,6 миллиона случаев заражения, свыше 539 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.