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Госдума поддержала проект о праве росгвардейцев на продовольственный паек
Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении правительственный законопроект, которым предлагается установить право кабмина определять... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T13:55
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
госдума рф
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россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), госдума рф, общество

Госдума поддержала проект о праве росгвардейцев на продовольственный паек

13:55 09.07.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении правительственный законопроект, которым предлагается установить право кабмина определять перечень военнослужащих всех федеральных госорганов, в том числе Росгвардии, которые будут иметь право на получение продовольственного пайка.
Законопроект направлен на установление полномочий правительства РФ "по определению перечней военнослужащих всех федеральных органов исполнительной власти (федеральных государственных органов), в которых предусмотрена военная служба, а также лиц, проходящих службу в войсках Национальной гвардии Российской Федерации и имеющих специальные звания полиции,... имеющих право на получение продовольственного пайка", говорится в пояснительной записке.
Отмечается, что сейчас проходящие военную службу по контракту в войсках Росгвардии на должностях солдат (матросов), сержантов и старшин имеют право на бесплатное горячее питание, но не во всех частях есть такая возможность, а иногда это экономически нецелесообразно. Поэтому, полагают авторы, военных нужно обеспечить продовольственным пайком.
"Принятие и реализация законопроекта не потребует выделения дополнительных средств из федерального бюджета и будет осуществляться в пределах финансирования, выделяемого на продовольственное обеспечение Росгвардии", - говорится в пояснительной записке.
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РоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Госдума РФОбщество
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