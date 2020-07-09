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Астрономы обнаружили в космосе загадочные круглые объекты
Анализ данных наблюдений радиотелескопов позволил ученым обнаружить неизвестный ранее тип космических объектов. Округлые по форме и более яркие по краям —... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T15:21
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Астрономы обнаружили в космосе загадочные круглые объекты

13:55 09.07.2020 (обновлено: 15:21 09.07.2020)
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© Ray P. Norris et al., 2020ORC — Odd Radio Circles
ORC — Odd Radio Circles
© Ray P. Norris et al., 2020
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Анализ данных наблюдений радиотелескопов позволил ученым обнаружить неизвестный ранее тип космических объектов. Округлые по форме и более яркие по краям — астрофизики предполагают, что это следы ударных волн от каких-то колоссальных событий за пределами Галактики. Результаты исследования подготовлены для публикации в журнале Nature Astronomy и доступны на сайте arXiv.org.
В конце 2019 года австралийский комплекс радиотелескопов ASKAP (Australian Square Kilometre Array Pathfinder) — один из самых чувствительных в мире — обнаружил три странных круговых объекта, когда собирал данные для составления Эволюционной карты Вселенной (EMU).
Новый вид сигналов озадачил астрономов: они были видны только в радиоволнах и не обнаруживались в рентгеновском, оптическом или инфракрасном диапазонах. Их назвали "странными радиокругами", или "орками" (ORC — Odd Radio Circles).
Позже существование двух из трех объектов — ORC 1 и ORC 2 — подтвердили наблюдения на австралийском радиотелескопе Compact Array, еще один, четвертый, обнаружили в архивных данных, собранных с помощью радиотелескопа Giant MetreWave в 2013 году, за несколько лет до включения ASKAP.
Объекты по форме напоминают круги или пузыри, три из них отличаются особенной яркостью по краям. Ученые во главе с астрофизиком Рэем Норрисом (Ray Norris) из Университета Западного Сиднея (Австралия) считают, что они открыли новый класс астрономических объектов.
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"Здесь мы сообщаем об обнаружении круговых фигур в радиоизображениях, которые не соответствуют ни одному из известных типов объектов или артефактов. Похоже, это новый класс астрономических объектов", — пишут исследователи.
Они обсуждают и другие гипотезы, допуская, что "орки" могут быть необычными проявлениями известных ранее объектов: "Круговые элементы в радиоастрономических изображениях обычно представляют сферические объекты, такие как остатки сверхновых, планетарные туманности, околозвездные оболочки, протопланетные диски или звездообразующие галактики".
Однако только два ORC имеют оптическую галактику около центра радиоизлучения, а два других с галактической активностью не связаны. При этом ORC 3 выглядит однородным диском, тогда как три других больше похожи на кольцо. Их радиоспектральный индекс не соответствует индексу планетарных туманностей, а для остатков сверхновых их слишком много — проект EMU осмотрел только очень небольшой участок неба и уже обнаружил три ORC, а остатки сверхновых встречаются намного реже.
Все четыре объекта находятся в высоких галактических широтах, на некотором расстоянии от плоскости Галактики. Их угловой диаметр составляет около минуты — примерно три процента от размера Луны в ночном небе. Но поскольку расстояние до них неизвестно, говорить о реальных размерах проблематично. По мнению авторов, "орки" — это гигантские сферические ударные волны от каких-то масштабных событий за пределами Млечного Пути.
"Недавно было обнаружено несколько таких классов переходных процессов, способных генерировать сферическую ударную волну, таких как быстрые радиовсплески, гамма-всплески и слияния нейтронных звезд. Также возможно, что ORC представляют новую категорию известного явления, такого как струи радиогалактик или блазаров. Однако из-за большого углового размера ORC любой из таких переходных процессов должен был произойти в очень далеком прошлом", — пишут исследователи.
Ученые отмечают, что для понимания природы "орков" нужны новые наблюдения.
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