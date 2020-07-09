Астрономы обнаружили в космосе загадочные круглые объекты

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Анализ данных наблюдений радиотелескопов позволил ученым обнаружить неизвестный ранее тип космических объектов. Округлые по форме и более яркие по краям — астрофизики предполагают, что это следы ударных волн от каких-то колоссальных событий за пределами Галактики. Результаты исследования подготовлены для публикации в журнале Nature Astronomy и Анализ данных наблюдений радиотелескопов позволил ученым обнаружить неизвестный ранее тип космических объектов. Округлые по форме и более яркие по краям — астрофизики предполагают, что это следы ударных волн от каких-то колоссальных событий за пределами Галактики. Результаты исследования подготовлены для публикации в журнале Nature Astronomy и доступны на сайте arXiv.org.

В конце 2019 года австралийский комплекс радиотелескопов ASKAP (Australian Square Kilometre Array Pathfinder) — один из самых чувствительных в мире — обнаружил три странных круговых объекта, когда собирал данные для составления Эволюционной карты Вселенной (EMU).

Новый вид сигналов озадачил астрономов: они были видны только в радиоволнах и не обнаруживались в рентгеновском, оптическом или инфракрасном диапазонах. Их назвали "странными радиокругами", или "орками" (ORC — Odd Radio Circles).

Позже существование двух из трех объектов — ORC 1 и ORC 2 — подтвердили наблюдения на австралийском радиотелескопе Compact Array, еще один, четвертый, обнаружили в архивных данных, собранных с помощью радиотелескопа Giant MetreWave в 2013 году, за несколько лет до включения ASKAP.

Объекты по форме напоминают круги или пузыри, три из них отличаются особенной яркостью по краям. Ученые во главе с астрофизиком Рэем Норрисом (Ray Norris) из Университета Западного Сиднея ( Австралия ) считают, что они открыли новый класс астрономических объектов.

"Здесь мы сообщаем об обнаружении круговых фигур в радиоизображениях, которые не соответствуют ни одному из известных типов объектов или артефактов. Похоже, это новый класс астрономических объектов", — пишут исследователи.

Они обсуждают и другие гипотезы, допуская, что "орки" могут быть необычными проявлениями известных ранее объектов: "Круговые элементы в радиоастрономических изображениях обычно представляют сферические объекты, такие как остатки сверхновых, планетарные туманности, околозвездные оболочки, протопланетные диски или звездообразующие галактики".

Однако только два ORC имеют оптическую галактику около центра радиоизлучения, а два других с галактической активностью не связаны. При этом ORC 3 выглядит однородным диском, тогда как три других больше похожи на кольцо. Их радиоспектральный индекс не соответствует индексу планетарных туманностей, а для остатков сверхновых их слишком много — проект EMU осмотрел только очень небольшой участок неба и уже обнаружил три ORC, а остатки сверхновых встречаются намного реже.

Все четыре объекта находятся в высоких галактических широтах, на некотором расстоянии от плоскости Галактики. Их угловой диаметр составляет около минуты — примерно три процента от размера Луны в ночном небе. Но поскольку расстояние до них неизвестно, говорить о реальных размерах проблематично. По мнению авторов, "орки" — это гигантские сферические ударные волны от каких-то масштабных событий за пределами Млечного Пути.

"Недавно было обнаружено несколько таких классов переходных процессов, способных генерировать сферическую ударную волну, таких как быстрые радиовсплески, гамма-всплески и слияния нейтронных звезд. Также возможно, что ORC представляют новую категорию известного явления, такого как струи радиогалактик или блазаров. Однако из-за большого углового размера ORC любой из таких переходных процессов должен был произойти в очень далеком прошлом", — пишут исследователи.