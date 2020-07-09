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Посольство прокомментировало расследование убийства россиянина в Вене
Посольство РФ установило контакт с правоохранительными органами Австрии в связи с расследованием убийства выходца из Чечни, готово к тесному взаимодействию,... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T13:52
дмитрий любинский
австрия
вена
в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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дмитрий любинский, австрия, вена, в мире

Посольство прокомментировало расследование убийства россиянина в Вене

13:52 09.07.2020
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© AP Photo / Ronald ZakПосольство России в Вене, Австрийская Республика
Посольство России в Вене, Австрийская Республика
© AP Photo / Ronald Zak
Посольство России в Вене, Австрийская Республика. Архивное фото
ВЕНА, 9 июл - РИА Новости. Посольство РФ установило контакт с правоохранительными органами Австрии в связи с расследованием убийства выходца из Чечни, готово к тесному взаимодействию, сообщил в четверг РИА Новости посол России в Австрии Дмитрий Любинский.
"В связи с расследованием убийства в пригороде Вены в субботу, 4 июля, выходца из Чечни "М.Бека" (М.Умарова) по нашей инициативе установлен контакт между представителями правоохранительных органов и служб России и Австрии. С российской стороны подтверждена готовность к осуществлению тесного взаимодействия", - заявил Любинский.
Он уточнил, что по линии посольства у австрийских партнеров запрашивается дополнительная к полученной на настоящий момент информация для уточнения гражданской принадлежности и статуса пребывания в Австрии фигурантов дела.
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