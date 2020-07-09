https://ria.ru/20200709/1574111935.html
Посольство прокомментировало расследование убийства россиянина в Вене
Посольство РФ установило контакт с правоохранительными органами Австрии в связи с расследованием убийства выходца из Чечни, готово к тесному взаимодействию,... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T13:52
2020-07-09T13:52
дмитрий любинский
австрия
вена
в мире
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https://ria.ru/20200709/1574109684.html
австрия
вена
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий любинский, австрия, вена, в мире