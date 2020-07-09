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В Челябинской области подросток утонул в водохранилище
Подросток утонул в водохранилище в Челябинской области, упав в воду с надувного матраса, сообщает в четверг СУСК РФ по региону. РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T13:52
челябинская область
происшествия
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РИА Новости
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челябинская область, происшествия

В Челябинской области подросток утонул в водохранилище

13:52 09.07.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл – РИА Новости. Подросток утонул в водохранилище в Челябинской области, упав в воду с надувного матраса, сообщает в четверг СУСК РФ по региону.
"В дневное время 8 июля 2020 года в правоохранительные органы поступила информация о том, что в одном из водоемов Нязепетровского района утонул 12-летний мальчик. По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области проводится доследственная проверка. По предварительным данным, мальчик с родителями приехал из Свердловской области на водохранилище на реке Уфа. Ребенок утонул, упав в воду с надувного матраса", - говорится в сообщении.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти, уточняет СУСК.
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