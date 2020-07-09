В Челябинской области подросток утонул в водохранилище

"В дневное время 8 июля 2020 года в правоохранительные органы поступила информация о том, что в одном из водоемов Нязепетровского района утонул 12-летний мальчик. По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области проводится доследственная проверка. По предварительным данным, мальчик с родителями приехал из Свердловской области на водохранилище на реке Уфа. Ребенок утонул, упав в воду с надувного матраса", - говорится в сообщении.