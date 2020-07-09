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В Госдуму внесли проект о блокировке информации с оправданием терроризма
Члены думской комиссии по расследованию вмешательства в дела РФ извне внесли в Госдуму законопроект о блокировке информации с оправданием экстремизма и... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T13:48
россия
василий пискарев
госдума рф
общество
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россия, василий пискарев, госдума рф, общество

В Госдуму внесли проект о блокировке информации с оправданием терроризма

13:48 09.07.2020
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Члены думской комиссии по расследованию вмешательства в дела РФ извне внесли в Госдуму законопроект о блокировке информации с оправданием экстремизма и терроризма, сообщил глава комиссии Василий Пискарев.
Документ также опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.
Изменения предлагается внести в статью 15.3 федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".
"Законопроектом предусмотрено ограничение доступа к информации, содержащей обоснование или оправдание осуществления экстремистской (или) террористической деятельности, по решению генерального прокурора Российской Федерации или его заместителей", - говорится в пояснительной записке к документу.
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Пискарев, которого цитирует пресс-служба комитета, отметил, что в последнее время фиксируются участившиеся случаи обеления нацистских военных преступников, их пособников, коллаборационистов и оправдания их преступлений.
"В год 75-летия Великой Победы это звучит особенно возмутительно, оскорбляет память погибших в годы Великой Отечественной войны и должно получать адекватную правовую оценку. Мы не вправе допускать умаление и извращение роли нашей страны в победе над нацизмом и героизацию тех, кто признан Нюрнбергским трибуналом преступниками", - сказал парламентарий.
Как отмечается в пояснительной записке к документу, блокировать такой ресурс будут только в случае выявления фактов призыва к осуществлению экстремистской или террористической деятельности.
"Норма, предусмотренная законопроектом, позволит осуществить блокировку интернет-ресурсов, распространяющих информацию экстремистского и террористического толка, угрожающую безопасности государства и проживающих в нем граждан, в короткие сроки, достижение которых затруднительно в судебном порядке", - добавляется в пояснительной записке.
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РоссияВасилий ПискаревГосдума РФОбщество
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