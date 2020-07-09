В Госдуму внесли проект о блокировке информации с оправданием терроризма

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Члены думской комиссии по расследованию вмешательства в дела РФ извне внесли в Члены думской комиссии по расследованию вмешательства в дела РФ извне внесли в Госдуму законопроект о блокировке информации с оправданием экстремизма и терроризма, сообщил глава комиссии Василий Пискарев

Документ также опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Изменения предлагается внести в статью 15.3 федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

"Законопроектом предусмотрено ограничение доступа к информации, содержащей обоснование или оправдание осуществления экстремистской (или) террористической деятельности, по решению генерального прокурора Российской Федерации или его заместителей", - говорится в пояснительной записке к документу.

Пискарев, которого цитирует пресс-служба комитета, отметил, что в последнее время фиксируются участившиеся случаи обеления нацистских военных преступников, их пособников, коллаборационистов и оправдания их преступлений.

"В год 75-летия Великой Победы это звучит особенно возмутительно, оскорбляет память погибших в годы Великой Отечественной войны и должно получать адекватную правовую оценку. Мы не вправе допускать умаление и извращение роли нашей страны в победе над нацизмом и героизацию тех, кто признан Нюрнбергским трибуналом преступниками", - сказал парламентарий.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, блокировать такой ресурс будут только в случае выявления фактов призыва к осуществлению экстремистской или террористической деятельности.