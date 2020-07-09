Восемь команд вышли в финал российского этапа Global Management Challenge

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Восемь из 24 команд полуфиналистов вышли в финал открытого национального этапа международного чемпионата по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge (GMC), сообщает пресс-служба АНО "РСВ"

Команды состоят из суперфиналистов и победителей специализаций конкурса "Лидеры России-2020". Специальный этап чемпионата GMC - "Лига " Лидеров России " был организован РАНХиГС совместно с президентской платформой "Россия – страна возможностей" при поддержке клуба Лидеров России "Эльбрус".

"Global Management Challenge – крупнейший в мире чемпионат по стратегии, который позволяет в соревновании отточить свои навыки, познакомиться с замечательными профессионалами, решать актуальные задачи. В этом году хочется отметить специальный этап GMC: Лига "Лидеров России". Можно сказать, что это оценка того, насколько наши суперфиналисты и победители готовы решать антикризисные задачи", – привели в пресс-службе комментарий главы департамента кадровой политики и развития персонала Минэкономразвития РФ, председателя Клуба Лидеров России "Эльбрус", победителя конкурса "Лидеры России" Татьяны Дьяконовой.

Участники полуфинала национального этапа Global Management Challenge получили в управление виртуальную компанию-стартап из сферы малого бизнеса с неустойчивыми экономическими показателями. В ходе соревнования необходимо было построить и реализовать стратегию развития предприятия в условиях экономической турбулентности.

Всего для участия в специальном этапе чемпионата было подано 200 заявок из 46 регионов России. Суперфиналисты и победители специализаций объединились в 40 команд, из них 24 команды боролись за выход в финал.