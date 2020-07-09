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Восемь команд вышли в финал российского этапа Global Management Challenge
Восемь из 24 команд полуфиналистов вышли в финал открытого национального этапа международного чемпионата по стратегии и управлению бизнесом Global Management... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T14:11
россия
"лидеры россии"
образование - общество
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РИА Новости
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россия, "лидеры россии", образование - общество

Восемь команд вышли в финал российского этапа Global Management Challenge

14:11 09.07.2020
50
© Depositphotos / pressmasterРабота в команде
Работа в команде
© Depositphotos / pressmaster
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Восемь из 24 команд полуфиналистов вышли в финал открытого национального этапа международного чемпионата по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge (GMC), сообщает пресс-служба АНО "РСВ"
Команды состоят из суперфиналистов и победителей специализаций конкурса "Лидеры России-2020". Специальный этап чемпионата GMC - "Лига "Лидеров России" был организован РАНХиГС совместно с президентской платформой "Россия – страна возможностей" при поддержке клуба Лидеров России "Эльбрус".
"Global Management Challenge – крупнейший в мире чемпионат по стратегии, который позволяет в соревновании отточить свои навыки, познакомиться с замечательными профессионалами, решать актуальные задачи. В этом году хочется отметить специальный этап GMC: Лига "Лидеров России". Можно сказать, что это оценка того, насколько наши суперфиналисты и победители готовы решать антикризисные задачи", – привели в пресс-службе комментарий главы департамента кадровой политики и развития персонала Минэкономразвития РФ, председателя Клуба Лидеров России "Эльбрус", победителя конкурса "Лидеры России" Татьяны Дьяконовой.
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Участники полуфинала национального этапа Global Management Challenge получили в управление виртуальную компанию-стартап из сферы малого бизнеса с неустойчивыми экономическими показателями. В ходе соревнования необходимо было построить и реализовать стратегию развития предприятия в условиях экономической турбулентности.
Всего для участия в специальном этапе чемпионата было подано 200 заявок из 46 регионов России. Суперфиналисты и победители специализаций объединились в 40 команд, из них 24 команды боролись за выход в финал.
В 2019 году специальный этап чемпионата "Лига "Лидеров России" проводился для полуфиналистов, финалистов и победителей конкурса "Лидеры России" первого и второго сезона. Семь лучших команд конкурса "Лидеры России" соревновались за звание лучших управленцев страны на национальном финале Global Management Challenge 2019 года в Екатеринбурге. Один из полуфиналистов конкурса "Лидеры России" в составе российской команды был удостоен титула мирового чемпиона.
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Россия"Лидеры России"Образование - Общество
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