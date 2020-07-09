Прокуратура выяснит, почему нефтепродукты попали в реку Сайма в Сургуте

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 июл - РИА Новости. Прокуратура Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа начала проверку, после того как в реку Сайма в Сургуте попало около 200 литров нефтепродуктов, сообщили РИА Новости в надзорном ведомстве.

"Прокурор Югры Евгений Ботвинкин поручил природоохранной прокуратуре организовать проверку по факту загрязнения реки Сайма нефтепродуктами. В ходе проверки будут приняты меры по установлению лиц, причастных к загрязнению водного объекта, и привлечению их к установленной законом ответственности, в том числе по возмещению причиненного вреда", - сказал собеседник агентства.

Днем в четверг в администрации Сургута сообщили РИА Новости о попадании в Сайму нефтепродуктов через ливневую канализацию. В мэрии предположили, что в водоеме оказалось около 200 литров мазута, предварительная площадь загрязнения составляет примерно 250 квадратных метров. По одной из версий властей, нефтепродукты могло смыть "большим потоком воды" из-за обильных осадков, выпавших в Сургуте за последние дни.