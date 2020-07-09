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Прокуратура выяснит, почему нефтепродукты попали в реку Сайма в Сургуте
Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа начала проверку, после того как в реку Сайма в Сургуте попало около 200 литров нефтепродуктов, сообщили РИА... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T13:46
ханты-мансийский автономный округ
сургут
происшествия
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353
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ханты-мансийский автономный округ, сургут, происшествия

Прокуратура выяснит, почему нефтепродукты попали в реку Сайма в Сургуте

13:46 09.07.2020
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© Фото : Администрация города СургутаМероприятия по ликвидации загрязнения нефтепродуктами реки Сайма в городе Сургуте
Мероприятия по ликвидации загрязнения нефтепродуктами реки Сайма в городе Сургуте
© Фото : Администрация города Сургута
Мероприятия по ликвидации загрязнения нефтепродуктами реки Сайма в городе Сургуте
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 июл - РИА Новости. Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа начала проверку, после того как в реку Сайма в Сургуте попало около 200 литров нефтепродуктов, сообщили РИА Новости в надзорном ведомстве.
"Прокурор Югры Евгений Ботвинкин поручил природоохранной прокуратуре организовать проверку по факту загрязнения реки Сайма нефтепродуктами. В ходе проверки будут приняты меры по установлению лиц, причастных к загрязнению водного объекта, и привлечению их к установленной законом ответственности, в том числе по возмещению причиненного вреда", - сказал собеседник агентства.
Днем в четверг в администрации Сургута сообщили РИА Новости о попадании в Сайму нефтепродуктов через ливневую канализацию. В мэрии предположили, что в водоеме оказалось около 200 литров мазута, предварительная площадь загрязнения составляет примерно 250 квадратных метров. По одной из версий властей, нефтепродукты могло смыть "большим потоком воды" из-за обильных осадков, выпавших в Сургуте за последние дни.
Это второй подобный случай в Сургуте за последний год. В середине августа 2019-го администрация города сообщала о разливе нефтепродуктов, который образовал на Сайме масляное пятно площадью 2 тысячи квадратных метров. Отмечалось, что нефтепродукты попали в реку также через ливневую канализацию. Причины случившегося не озвучивались, к расследованию инцидента подключались правоохранительные органы.
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