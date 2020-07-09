БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 июл - РИА Новости. Пять человек претендуют на пост мэра Пять человек претендуют на пост мэра Благовещенска , специальная комиссия представит не менее двух кандидатур для голосования депутатам городской думы, сообщили РИА Новости в пресс-службе гордумы, отметив, что прием документов от кандидатов завершен.

Депутаты городской думы Благовещенска проголосовали за отмену всенародных выборов мэра в конце мая 2015 года, сейчас областным центром руководит Валентина Калита , она официально вступила в должность 25 июля 2015 года и стала первой женщиной в истории города на этом посту, срок полномочий Калиты истекает в июле.

"У нас пять кандидатов: Олег Имамеев - первый заместитель мэра Благовещенска, индивидуальный предприниматель Андрей Губенин, генеральный директор ООО "МаксПромИнвест" Максим Макаров, директор МП "Муниципальный центр международного сотрудничества" Сергей Шимко и директор ООО "Система" Георгий Белик", - сообщили в гордуме.

Конкурс по отбору кандидатур на должность мэра пройдет в два этапа: первый этап — конкурс документов, второй — оценка профессиональных и личных качеств. Затем комиссия представит кандидатуры депутатам Благовещенской городской думы для голосования.