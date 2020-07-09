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Пять человек претендуют на пост мэра Благовещенска
Пять человек претендуют на пост мэра Благовещенска, специальная комиссия представит не менее двух кандидатур для голосования депутатам городской думы, сообщили... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T13:45
валентина калита
благовещенск
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
валентина калита, благовещенск, политика

Пять человек претендуют на пост мэра Благовещенска

13:45 09.07.2020
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© РИА Новости / Игорь Агеенко / Перейти в фотобанкВид на город Благовещенск
Вид на город Благовещенск
© РИА Новости / Игорь Агеенко
Перейти в фотобанк
Вид на город Благовещенск . Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 июл - РИА Новости. Пять человек претендуют на пост мэра Благовещенска, специальная комиссия представит не менее двух кандидатур для голосования депутатам городской думы, сообщили РИА Новости в пресс-службе гордумы, отметив, что прием документов от кандидатов завершен.
Депутаты городской думы Благовещенска проголосовали за отмену всенародных выборов мэра в конце мая 2015 года, сейчас областным центром руководит Валентина Калита, она официально вступила в должность 25 июля 2015 года и стала первой женщиной в истории города на этом посту, срок полномочий Калиты истекает в июле.
"У нас пять кандидатов: Олег Имамеев - первый заместитель мэра Благовещенска, индивидуальный предприниматель Андрей Губенин, генеральный директор ООО "МаксПромИнвест" Максим Макаров, директор МП "Муниципальный центр международного сотрудничества" Сергей Шимко и директор ООО "Система" Георгий Белик", - сообщили в гордуме.
Конкурс по отбору кандидатур на должность мэра пройдет в два этапа: первый этап — конкурс документов, второй — оценка профессиональных и личных качеств. Затем комиссия представит кандидатуры депутатам Благовещенской городской думы для голосования.
"Четырнадцатого июля состоится конкурс документов, во время второго этапа конкурсная комиссия из 10 человек рассмотрит профессиональные и личные качества кандидатов и представит не менее двух кандидатур депутатам городской думы для голосования. Депутатам на очередном заседании 23 июля предстоит тайным голосованием выбрать мэра Благовещенска", - уточнили в пресс-службе.
Иркутск
22 июня, 08:21
Шесть кандидатов подали документы на выборы главы Иркутской области
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