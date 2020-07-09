https://ria.ru/20200709/1574111547.html
Пять человек претендуют на пост мэра Благовещенска
Пять человек претендуют на пост мэра Благовещенска, специальная комиссия представит не менее двух кандидатур для голосования депутатам городской думы, сообщили... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T13:45
2020-07-09T13:45
валентина калита
благовещенск
политика
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благовещенск
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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валентина калита, благовещенск, политика
БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 июл - РИА Новости.
Пять человек претендуют на пост мэра Благовещенска
, специальная комиссия представит не менее двух кандидатур для голосования депутатам городской думы, сообщили РИА Новости в пресс-службе гордумы, отметив, что прием документов от кандидатов завершен.
Депутаты городской думы Благовещенска проголосовали за отмену всенародных выборов мэра в конце мая 2015 года, сейчас областным центром руководит Валентина Калита
, она официально вступила в должность 25 июля 2015 года и стала первой женщиной в истории города на этом посту, срок полномочий Калиты истекает в июле.
"У нас пять кандидатов: Олег Имамеев - первый заместитель мэра Благовещенска, индивидуальный предприниматель Андрей Губенин, генеральный директор ООО "МаксПромИнвест" Максим Макаров, директор МП "Муниципальный центр международного сотрудничества" Сергей Шимко и директор ООО "Система" Георгий Белик", - сообщили в гордуме.
Конкурс по отбору кандидатур на должность мэра пройдет в два этапа: первый этап — конкурс документов, второй — оценка профессиональных и личных качеств. Затем комиссия представит кандидатуры депутатам Благовещенской городской думы для голосования.
"Четырнадцатого июля состоится конкурс документов, во время второго этапа конкурсная комиссия из 10 человек рассмотрит профессиональные и личные качества кандидатов и представит не менее двух кандидатур депутатам городской думы для голосования. Депутатам на очередном заседании 23 июля предстоит тайным голосованием выбрать мэра Благовещенска", - уточнили в пресс-службе.