Отделение калининградского кардиоцентра прекратило операции из-за COVID

КАЛИНИНГРАД, 9 июл - РИА Новости. Детское отделение Федерального центра высоких медицинских технологий в поселке Родники возле Калининграда временно приостановило операции из-за выявленного коронавируса у десятилетнего ребенка, сообщили РИА Новости в региональном управлении Роспотребнадзора.
"В кардиоцентре был выявлен бессимптомный заболевший при обследовании перед плановой операцией. Десятилетний ребёнок, прилетевший из Брянской области. В отделении медучреждения временно приостановлены операции для проведения противоэпидемических мероприятий. Определяется круг контактных среди пациентов и персонала", - сообщили в ведомстве.
По данным управления, уже проведена дезинфекция детского отделения. Оно закрыто на приём новых пациентов, в нем остаются только те, кому необходима медпомощь в условиях кардиологического стационара.
По данным оперштаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, всего на 9 июля на COVID-19 в Калининградской области обследовано 98,7 тысячи человек. Выявлено 2578 случаев заражения (14 — за сутки), 1768 человек выздоровели (23 за последние сутки), скончался 41 человек. Под медицинским наблюдением находятся 470 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.