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Отделение калининградского кардиоцентра прекратило операции из-за COVID
Детское отделение Федерального центра высоких медицинских технологий в поселке Родники возле Калининграда временно приостановило операции из-за выявленного... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T13:43
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), калининградская область, калининград, общество

Отделение калининградского кардиоцентра прекратило операции из-за COVID

13:43 09.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи
Врачи
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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КАЛИНИНГРАД, 9 июл - РИА Новости. Детское отделение Федерального центра высоких медицинских технологий в поселке Родники возле Калининграда временно приостановило операции из-за выявленного коронавируса у десятилетнего ребенка, сообщили РИА Новости в региональном управлении Роспотребнадзора.
"В кардиоцентре был выявлен бессимптомный заболевший при обследовании перед плановой операцией. Десятилетний ребёнок, прилетевший из Брянской области. В отделении медучреждения временно приостановлены операции для проведения противоэпидемических мероприятий. Определяется круг контактных среди пациентов и персонала", - сообщили в ведомстве.
По данным управления, уже проведена дезинфекция детского отделения. Оно закрыто на приём новых пациентов, в нем остаются только те, кому необходима медпомощь в условиях кардиологического стационара.
По данным оперштаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, всего на 9 июля на COVID-19 в Калининградской области обследовано 98,7 тысячи человек. Выявлено 2578 случаев заражения (14 — за сутки), 1768 человек выздоровели (23 за последние сутки), скончался 41 человек. Под медицинским наблюдением находятся 470 человек.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Калининградская областьКалининградОбщество
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