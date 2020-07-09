Отделение калининградского кардиоцентра прекратило операции из-за COVID

"В кардиоцентре был выявлен бессимптомный заболевший при обследовании перед плановой операцией. Десятилетний ребёнок, прилетевший из Брянской области. В отделении медучреждения временно приостановлены операции для проведения противоэпидемических мероприятий. Определяется круг контактных среди пациентов и персонала", - сообщили в ведомстве.

По данным управления, уже проведена дезинфекция детского отделения. Оно закрыто на приём новых пациентов, в нем остаются только те, кому необходима медпомощь в условиях кардиологического стационара.