В Госдуму внесли проект о склонении в Сети к употреблению наркотиков

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Депутаты внесли в Госдуму законопроект об ужесточении ответственности за склонение в интернете к употреблению наркотиков, некоторых случах максимальное наказание может составить до 15 лет лишения свободы, сообщил журналисатм глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
Ранее комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела РФ разработала законопроект об уголовном наказании за склонение к употреблению наркотиков с использованием интернет-ресурсов. Члены комиссии в четверг внесли в Государственную думу проект поправок в статью 230 Уголовного кодекса ("Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов").
"Подготовленными комиссией поправками в статью 230 Уголовного Кодекса вводится (путем дополнения части второй пунктом "д") дополнительный квалифицирующий признак - использование при совершении преступления информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть интернет)", - сообщил журналистам Пискарев.
Он отметил, что интернет существенно повышает степень общественной опасности данного преступного деяния, и это нужно учитывать. Поэтому предлагается установить, что если склонение к употреблению наркотиков повлечет по неосторожности смерть двух и более потерпевших, то будет предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 20 лет.
"Разрабатывая эти поправки, мы действовали в соответствии с поручением президента и положениями Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2020 года. Принятие закона поможет очистить интернет от сайтов и страниц в соцсетях, где продаются наркотики, и наказать длительными сроками лишения свободы организаторов и участников деструктивных групп, склоняющих подростков и молодежь к наркопотреблению", - сказал Пискарев.