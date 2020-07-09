В Госдуму внесли проект о склонении в Сети к употреблению наркотиков

Ранее комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела РФ разработала законопроект об уголовном наказании за склонение к употреблению наркотиков с использованием интернет-ресурсов. Члены комиссии в четверг внесли в Государственную думу проект поправок в статью 230 Уголовного кодекса ("Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов").

Он отметил, что интернет существенно повышает степень общественной опасности данного преступного деяния, и это нужно учитывать. Поэтому предлагается установить, что если склонение к употреблению наркотиков повлечет по неосторожности смерть двух и более потерпевших, то будет предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 20 лет.