Новое оборудование для реабилитации поступило в больницу Ишима

ТЮМЕНЬ, 9 июл - РИА Новости. Новое оборудование для реабилитации пациентов стоимостью более 2 миллионов рублей поступило в областную больницу №4 города Ишима в рамках федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.
Комплект оборудования включает кардиотренажер, беговую дорожку и мобильный подъемник для перемещения маломобильных пациентов.
"Много оборудования сейчас поступает по нацпроекту - для диагностики, лечения, реабилитации пациентов, все постепенно осваиваем. Такое оснащение очень необходимо для реабилитации пациентов после инсультов и инфарктов для возвращения их к активной жизни. Количество случаев медицинской реабилитации в последнее время нам удалось увеличить почти втрое – с 47 случаев в первом полугодии 2019 года до 133 в этом году", - привели в департменте слова заведующей первичным сосудистым отделением больницы Наталии Холмовой.
В медучреждении развивается и высокотехнологичная медицинская помощь. Так, за пять месяцев текущего года удалось увеличить количество проведенных стентирований с 74 до 113, добавили в департаменте.