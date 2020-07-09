Новое оборудование для реабилитации поступило в больницу Ишима

"Много оборудования сейчас поступает по нацпроекту - для диагностики, лечения, реабилитации пациентов, все постепенно осваиваем. Такое оснащение очень необходимо для реабилитации пациентов после инсультов и инфарктов для возвращения их к активной жизни. Количество случаев медицинской реабилитации в последнее время нам удалось увеличить почти втрое – с 47 случаев в первом полугодии 2019 года до 133 в этом году", - привели в департменте слова заведующей первичным сосудистым отделением больницы Наталии Холмовой.