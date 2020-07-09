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Новое оборудование для реабилитации поступило в больницу Ишима
Новое оборудование для реабилитации пациентов стоимостью более 2 миллионов рублей поступило в областную больницу №4 города Ишима в рамках федерального проекта... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T13:39
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тюменская область, ишим

Новое оборудование для реабилитации поступило в больницу Ишима

13:39 09.07.2020
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© Depositphotos / sudok1В больнице
В больнице
© Depositphotos / sudok1
ТЮМЕНЬ, 9 июл - РИА Новости. Новое оборудование для реабилитации пациентов стоимостью более 2 миллионов рублей поступило в областную больницу №4 города Ишима в рамках федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.
Комплект оборудования включает кардиотренажер, беговую дорожку и мобильный подъемник для перемещения маломобильных пациентов.
"Много оборудования сейчас поступает по нацпроекту - для диагностики, лечения, реабилитации пациентов, все постепенно осваиваем. Такое оснащение очень необходимо для реабилитации пациентов после инсультов и инфарктов для возвращения их к активной жизни. Количество случаев медицинской реабилитации в последнее время нам удалось увеличить почти втрое – с 47 случаев в первом полугодии 2019 года до 133 в этом году", - привели в департменте слова заведующей первичным сосудистым отделением больницы Наталии Холмовой.
В медучреждении развивается и высокотехнологичная медицинская помощь. Так, за пять месяцев текущего года удалось увеличить количество проведенных стентирований с 74 до 113, добавили в департаменте.
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