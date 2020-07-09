Госдума поддержала проект о повышении предельного возраста таможенников

Законопроектом предлагается повысить на 5 лет предельный возраст пребывания на службе в таможенных органах для сотрудников среднего, старшего и высшего начальствующих составов: для младших лейтенантов, лейтенантов, старших лейтенантов и капитанов таможенной службы - с 50 до 55 лет; для майоров, подполковников, полковников таможенной службы - с 55 до 60 лет; для генерал-майоров, генерал-лейтенантов, генерал-полковников, действительных государственных советников таможенной службы - с 60 до 65 лет.