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Госдума поддержала проект о повышении предельного возраста таможенников
Государственная дума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении законопроект о повышении на 5 лет предельного возраста пребывания на службе для... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T13:39
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госдума рф, общество

Госдума поддержала проект о повышении предельного возраста таможенников

13:39 09.07.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении законопроект о повышении на 5 лет предельного возраста пребывания на службе для таможенников.
Изменения вносятся в статью 49 Федерального закона "О службе в таможенных органах Российской Федерации".
Законопроектом предлагается повысить на 5 лет предельный возраст пребывания на службе в таможенных органах для сотрудников среднего, старшего и высшего начальствующих составов: для младших лейтенантов, лейтенантов, старших лейтенантов и капитанов таможенной службы - с 50 до 55 лет; для майоров, подполковников, полковников таможенной службы - с 55 до 60 лет; для генерал-майоров, генерал-лейтенантов, генерал-полковников, действительных государственных советников таможенной службы - с 60 до 65 лет.
Кроме того, за сотрудниками таможенных органов, с которыми заключен контракт о службе до дня вступления законопроекта в силу до 1 июля 2023 года, сохраняется право на увольнение по "старому" предельному возрасту.
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