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Тюменская область
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В Тюмени до конца года откроется еще один детсад на 260 мест
Детский сад в районе ЖК "Суходолье" в Тюмени откроется уже в IV квартале текущего года, сообщил губернатор области Александр Моор в соцсетях. РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T13:39
тюменская область
александр моор
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353
60
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александр моор

В Тюмени до конца года откроется еще один детсад на 260 мест

13:38 09.07.2020 (обновлено: 13:39 09.07.2020)
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкГород Тюмень
Город Тюмень
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
ТЮМЕНЬ, 9 июл - РИА Новости. Детский сад в районе ЖК "Суходолье" в Тюмени откроется уже в IV квартале текущего года, сообщил губернатор области Александр Моор в соцсетях.
"Долгое время застройщик не мог завершить объект, недострой находился в нескольких метрах от школы №65, и это вызывало беспокойство учителей и родителей. В 2019 году мы перевели его в областную собственность и возобновили работы. Скоро детский сад сможет принять первых ребятишек при условии благоприятной эпидемиологической обстановки", - написал Моор.
В Главном управлении строительства Тюменской области напомнили, что госконтракт на завершение строительства детсада на 260 мест был заключен с подрядчиком в декабре 2019 года. В настоящее время идут работы по монтажу инженерного оборудования систем вентиляции, отопления, водоснабжения и канализации. Завершается прокладка кабельных линий электроснабжения и сетей связи. Уже выполнено ограждение территории, ведутся благоустройство территории и фасадные работы.
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