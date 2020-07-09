В Тюмени до конца года откроется еще один детсад на 260 мест

"Долгое время застройщик не мог завершить объект, недострой находился в нескольких метрах от школы №65, и это вызывало беспокойство учителей и родителей. В 2019 году мы перевели его в областную собственность и возобновили работы. Скоро детский сад сможет принять первых ребятишек при условии благоприятной эпидемиологической обстановки", - написал Моор.