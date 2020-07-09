Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200709/1574110741.html
ГД в I чтении запретила банкам блокировать счета без объяснения причин
Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, запрещающий банкам отказывать клиентам в обслуживании и блокировать их счета без объяснения... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T13:37
михаил мишустин
госдума рф
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/154778/95/1547789532_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_b18632f1dbce79d0c3e826c574b08bd6.jpg
https://ria.ru/20200525/1571936023.html
https://ria.ru/20200508/1571143312.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/154778/95/1547789532_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_b18632f1dbce79d0c3e826c574b08bd6.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/154778/95/1547789532_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_46d4219d1cb870ba101856d3d40e36b9.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/154778/95/1547789532_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_e5540a8d7969a326b796ac63b7e3c7b7.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
михаил мишустин, госдума рф, экономика

ГД в I чтении запретила банкам блокировать счета без объяснения причин

13:37 09.07.2020
369
© РИА Новости / Рамиль СитдиковЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Здание Государственной думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, запрещающий банкам отказывать клиентам в обслуживании и блокировать их счета без объяснения причин.
"Принятие закона сделает банковскую систему более прозрачной и повысит к ней доверие граждан и бизнеса", - заявил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин. При этом он напомнил, что законопроект был разработан по поручению президента РФ по итогам его встречи с женщинами-предпринимателями 7 марта 2018 года.
Карта Мир банка Новикомбанк c отечественными чип-модулями
25 мая, 10:18
Российские банки смогут обмениваться данными о счетах юрлиц
Сейчас получить отказ или даже столкнуться с закрытием счёта можно, например, если банк не получил документы, подтверждающие добросовестность клиента. То же может произойти, если кредитная организация сочтёт ту или иную операцию подозрительной. При этом банки не обязаны объяснять, чем мотивировано решение.
В результате, могут пострадать обычные граждане, которые лишатся доступа к своим деньгам, и добросовестный бизнес, который не сможет расплатиться с поставщиками или контрагентами, выплатить зарплату сотрудникам и совершать другие операции, пояснял ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Согласно законопроекту банки не смогут без объяснения причин заблокировать счёт или отказаться от совершения операций, даже если у клиента нет документов, подтверждающих его добросовестность. Это нововведение коснётся как граждан, так и бизнеса.
Здание Центрального банка России в Москве
8 мая, 10:43Распространение нового коронавируса
РБК: банки не воспользовались разрешением ЦБ удаленно открыть счета
Помимо этого, в целях защиты интересов физлиц предлагается ввести ещё одну норму, которая лишит кредитные организации возможности немотивированно отказывать в открытии банковских счетов. Отказ от обслуживания будет возможен только в том случае, если при проведении проверки возникает обоснованное подозрение в отмывании преступных доходов или финансировании терроризма.
1801000
Обсудить 0
Михаил МишустинГосдума РФЭкономика
Рекомендуем
Приборная панель автомобиля
Эксперты оценили идею повысить максимальную скорость на трассах
Банкноты и монеты евро различного достоинства
Официальный курс евро на пятницу вырос до 80,41 рубля
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России
ЦИК оценил возможные сроки губернаторских выборов в Хабаровском крае
Здание Государственной Думы РФ в Москве
В Госдуму внесли проект о склонении в Сети к употреблению наркотиков
Пассажирский самолет в небе
В посольстве рассказали о вывозном рейсе из Алма-Аты в Новосибирск
Сдача ЕГЭ
Утечек экзаменационных материалов ЕГЭ нет, заявил Кравцов
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуму внесли проект о блокировке информации с оправданием терроризма
Место убийства в городе Герасдорф недалеко от Вены
В МИД Австрии прокомментировали расследование убийства чеченца под Веной
Сотрудники ФСБ России проводят задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
В Кремле прокомментировали задержание хабаровского губернатора Фургала
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков прокомментировал угрозы Жириновского о возможном выходе ЛДПР из ГД
Посольство России в Вене, Австрийская Республика
Посольство прокомментировало расследование убийства россиянина в Вене
Мероприятия по ликвидации загрязнения нефтепродуктами реки Сайма в городе Сургуте
Прокуратура выяснит, почему нефтепродукты попали в реку Сайма в Сургуте
Статуя Фемиды в суде
Питерского реаниматолога осудили за изнасилования пациенток под наркозом
Врачи
Отделение калининградского кардиоцентра прекратило операции из-за COVID
Президент Украины Владимир Зеленский
СМИ: военным приказали осушить лужи перед приездом Зеленского
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:39Более 150 россиян вернулись на родину из Еревана
08:36В Токио отметили рекордный рост числа новых заражений COVID-19
08:36Японские ученые выяснили причину одичания ручных оленей в Наре
08:33Цены на нефть марки Brent опустились до 42,02 доллара за баррель
08:33Полиция застрелила самого разыскиваемого преступника в Индии
08:28Соцработники за время самоизоляции помогли более 1,8 миллиона москвичей
08:27В Узбекистане зафиксировали 464 новых случая COVID-19
08:26Роскачество рассказало о популярных и полезных добавках в хлебе
08:26Власти рассказали подробности ЧП в жилом доме в Кировской области
08:20В Башкирии нашли убитым ветерана Великой Отечественной войны
08:14СК проведет проверку после взрыва газа в доме в Кировской области
08:12В Новосибирской области выявили 111 новых случаев COVID-19
08:08В Рузе восстановили движение по Волоколамскому шоссе
08:07Первый робот Promobot стал сотрудником пермского МФЦ
07:57Правительство Хабаровского края работает штатно после задержания Фургала
07:55СМИ: в Гонконге закроют школы из-за роста числа случаев COVID-19
07:54В Пензенской области число жертв COVID-19 достигло 60 человек
07:52Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в пятницу
07:51В Индии число заболевших COVID-19 приблизилось к 800 тысячам человек
07:49В Хабаровском крае могут вернуть жесткие ограничения по COVID-19
Лента новостейМолния