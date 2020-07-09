ГД в I чтении запретила банкам блокировать счета без объяснения причин

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, запрещающий банкам отказывать клиентам в обслуживании и блокировать их счета без объяснения причин.

"Принятие закона сделает банковскую систему более прозрачной и повысит к ней доверие граждан и бизнеса", - заявил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин. При этом он напомнил, что законопроект был разработан по поручению президента РФ по итогам его встречи с женщинами-предпринимателями 7 марта 2018 года.

Сейчас получить отказ или даже столкнуться с закрытием счёта можно, например, если банк не получил документы, подтверждающие добросовестность клиента. То же может произойти, если кредитная организация сочтёт ту или иную операцию подозрительной. При этом банки не обязаны объяснять, чем мотивировано решение.

В результате, могут пострадать обычные граждане, которые лишатся доступа к своим деньгам, и добросовестный бизнес, который не сможет расплатиться с поставщиками или контрагентами, выплатить зарплату сотрудникам и совершать другие операции, пояснял ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин

Согласно законопроекту банки не смогут без объяснения причин заблокировать счёт или отказаться от совершения операций, даже если у клиента нет документов, подтверждающих его добросовестность. Это нововведение коснётся как граждан, так и бизнеса.