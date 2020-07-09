Эпидемиолог оценила ситуацию с коронавирусом в Подмосковье

"В возрастной структуре заболевших (коронавирусом в Подмосковье – ред.) наибольший удельный вес приходится на лиц в возрасте 50-64 года (33,3%)", - сказала Труш.

Она отметила, что на втором месте по числу выявленных случаев заболевания в регионе – люди в возрасте от 30 до 49 лет, их почти 32%, а на третьем – лица старше 65 лет, которых менее 18%.