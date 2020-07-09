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Почти 4 млн рублей переплаты за тепло вернули жителям Пушкино
Порядка 3,9 миллионов рублей, переплаченных за отопление, вернули жителям многоквартирных домов в городском округе Пушкино Московской области, говорится в... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T13:28
2020-07-09T13:28
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), пушкино, общество