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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20200709/1574109949.html
Почти 4 млн рублей переплаты за тепло вернули жителям Пушкино
Порядка 3,9 миллионов рублей, переплаченных за отопление, вернули жителям многоквартирных домов в городском округе Пушкино Московской области, говорится в... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T13:28
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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московская область (подмосковье), пушкино, общество

Почти 4 млн рублей переплаты за тепло вернули жителям Пушкино

13:28 09.07.2020
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКотельная
Котельная
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Порядка 3,9 миллионов рублей, переплаченных за отопление, вернули жителям многоквартирных домов в городском округе Пушкино Московской области, говорится в сообщении пресс-сллужбы Госжилинспекции Подмосковья.
Проверка инспекторов установила, что по адресам Ярославское шоссе дом 10 и дом 12, а также Набережная улица дом 6 была выявлена техническая ошибка по объемам услуг на отопление, допущенная из-за внедрения нового программного комплекса в Пушкинском филиале АО "Газпром теплоэнерго МО".
"Ресурсоснабжающей организации дали ровно месяц на проведение перерасчета. По истечении этого срока сотрудники организации отчитались перед Госжилинспекцией Московской области в исполнении уведомления. Точная сумма возврата составила 3 943 994 рубля" - сообщила глава ведомства Ольга Федина.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ПушкиноОбщество
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