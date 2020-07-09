Почти 4 млн рублей переплаты за тепло вернули жителям Пушкино

Проверка инспекторов установила, что по адресам Ярославское шоссе дом 10 и дом 12, а также Набережная улица дом 6 была выявлена техническая ошибка по объемам услуг на отопление, допущенная из-за внедрения нового программного комплекса в Пушкинском филиале АО "Газпром теплоэнерго МО".