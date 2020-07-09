Лавров назначил Сафронкова спецпредставителем по Ближнему Востоку

Заместитель постпреда РФ при ООН Владимир Сафронков на заседании Совбеза ООН по Северной Корее

© AP Photo / Bebeto Matthews Заместитель постпреда РФ при ООН Владимир Сафронков на заседании Совбеза ООН по Северной Корее

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел России Министр иностранных дел России Сергей Лавров назначил заместителя постпреда при ООН в Нью-Йорке Владимира Сафронкова послом по особым поручениям – специальным представителем министра по ближневосточному урегулированию, сообщило в четверг российское дипведомство.

"Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров назначил заместителя постоянного представителя России при ООН в Нью-Йорке Владимира Сафронкова послом по особым поручениям – специальным представителем министра по ближневосточному урегулированию", - сообщили в МИД РФ.

Согласно информации ведомства, дипломат будет представлять российскую сторону в двусторонних и многосторонних контактах, "в том числе в формате ближневосточного "квартета" международных посредников, нацеленных на достижение устойчивого и справедливого палестино-израильского и арабо-израильского урегулирования".

Ближневосточный регион - самый представительный по числу курирующих его в МИД РФ высокопоставленных дипломатов.

Замглавы МИД РФ Михаил Богданов с 2014 года по совместительству является специальным представителем президента России по Ближнему Востоку и странам Африки. Также ближневосточную тематику, в том числе международные форматы сирийского урегулирования, в ООН курирует замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.