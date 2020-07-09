https://ria.ru/20200709/1574109828.html
Лавров назначил Сафронкова спецпредставителем по Ближнему Востоку
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назначил заместителя постпреда при ООН в Нью-Йорке Владимира Сафронкова послом по особым поручениям – специальным... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T13:28
2020-07-09T14:30
россия
владимир сафронков
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
оон
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир сафронков, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), оон, в мире
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
назначил заместителя постпреда при ООН
в Нью-Йорке Владимира Сафронкова
послом по особым поручениям – специальным представителем министра по ближневосточному урегулированию, сообщило в четверг российское дипведомство.
"Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров назначил заместителя постоянного представителя России при ООН в Нью-Йорке Владимира Сафронкова послом по особым поручениям – специальным представителем министра по ближневосточному урегулированию", - сообщили в МИД РФ.
Согласно информации ведомства, дипломат будет представлять российскую сторону в двусторонних и многосторонних контактах, "в том числе в формате ближневосточного "квартета" международных посредников, нацеленных на достижение устойчивого и справедливого палестино-израильского и арабо-израильского урегулирования".
Ближневосточный регион - самый представительный по числу курирующих его в МИД РФ высокопоставленных дипломатов.
Замглавы МИД РФ Михаил Богданов с 2014 года по совместительству является специальным представителем президента России по Ближнему Востоку и странам Африки. Также ближневосточную тематику, в том числе международные форматы сирийского урегулирования, в ООН курирует замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
Владимир Сафронков в качестве спецпредставителя главы МИД РФ займется всеми аспектами ближневосточного "квартета".