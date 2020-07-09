Россия будет взаимодействовать с Индонезией по вакцине против COVID-19

"Мы (готовы) совместно взаимодействовать и в разработке вакцины против COVID-19... Сейчас в стадии продвинутой проработки находится меморандум о сотрудничестве между минздравами двух стран", - сказал Россомахов на вебинаре "Россия–Индонезия: перспективы торгово-экономического сотрудничества в новых условиях", организованном Торгово-промышленной палатой РФ.

"Мне кажется, надо переводить в плоскость взаимодействие: от поставок средств индивидуальной защиты, санитайзеров и масок переходить к взаимодействую в производстве, допустим, аппаратов вентиляции легких, разработки ПЦР-тестов на COVID-19 и, конечно, вакцины. Все это будет здесь очень востребовано, и мы получим, уверяю вас, позитивную реакцию со стороны индонезийских партнеров", - отметил он.