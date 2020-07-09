https://ria.ru/20200709/1574109716.html
Россия будет взаимодействовать с Индонезией по вакцине против COVID-19
Россия будет взаимодействовать с Индонезией в разработке вакцины против коронавируса, готовится меморандум о сотрудничестве между министерствами здравоохранения РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T13:25
2020-07-09T13:25
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коронавирусы
индонезия
экономика
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости.
Россия будет взаимодействовать с Индонезией
в разработке вакцины против коронавируса
, готовится меморандум о сотрудничестве между министерствами здравоохранения двух стран, заявил торговый представитель России в Индонезии Сергей Россомахов.
"Мы (готовы) совместно взаимодействовать и в разработке вакцины против COVID-19... Сейчас в стадии продвинутой проработки находится меморандум о сотрудничестве между минздравами двух стран", - сказал Россомахов на вебинаре "Россия–Индонезия: перспективы торгово-экономического сотрудничества в новых условиях", организованном Торгово-промышленной палатой РФ.
Торгпред призвал российских предпринимателей переходить от поставок средств индивидуальной защиты в Индонезию к сотрудничеству в производстве медицинского оборудования с индонезийскими партнерами.
"Мне кажется, надо переводить в плоскость взаимодействие: от поставок средств индивидуальной защиты, санитайзеров и масок переходить к взаимодействую в производстве, допустим, аппаратов вентиляции легких, разработки ПЦР-тестов на COVID-19 и, конечно, вакцины. Все это будет здесь очень востребовано, и мы получим, уверяю вас, позитивную реакцию со стороны индонезийских партнеров", - отметил он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.