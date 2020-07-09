В МИД Австрии прокомментировали расследование убийства чеченца под Веной

"Как уже говорил глава МВД, это преступление необходимо расследовать быстро и полностью. Этим вопросом сейчас занимаются следственные органы", - сообщили в ведомстве на просьбу прокомментировать заявление Кадырова.

Ранее представитель полиции Вальтер Шварценеккер сообщил РИА Новости, что проситель убежища из России был убит в минувшую субботу вечером в городе Герасдорф рядом с Веной. Представитель прокуратуры Корнойбурга (Нижняя Австрия) Фридрих Кель сообщил РИА Новости, что убитый - гражданин России чеченского происхождения по имени Мартин Бек. Задержаны и помещены в СИЗО двое подозреваемых в убийстве, они также чеченцы. Прокуратура проверяет версию о политически мотивированном убийстве, отметил Кёль.