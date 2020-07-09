Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200709/1574109684.html
В МИД Австрии прокомментировали расследование убийства чеченца под Веной
Убийство выходца из Чечни под Веной необходимо расследовать быстро и полностью, заявили в четверг РИА Новости в МИД Австрии. РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T13:25
чеченская республика (чечня)
рамзан кадыров
австрия
вена
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573949041_0:114:3072:1842_1400x0_80_0_0_0192b41ac5e5e4152db2f06ea47a77ea.jpg
https://ria.ru/20200709/1574109366.html
австрия
вена
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573949041_0:114:3072:1842_1400x0_80_0_0_0192b41ac5e5e4152db2f06ea47a77ea.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573949041_94:0:2825:2048_1400x0_80_0_0_3f7b92a3463dfddae41ea260796d32c7.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573949041_435:0:2483:2048_1400x0_80_0_0_18f0e95b8da833db1c56d035278ed933.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
чеченская республика (чечня), рамзан кадыров, австрия, вена, в мире

В МИД Австрии прокомментировали расследование убийства чеченца под Веной

13:25 09.07.2020
907
© AP Photo / Ronald ZakМесто убийства в городе Герасдорф недалеко от Вены
Место убийства в городе Герасдорф недалеко от Вены
© AP Photo / Ronald Zak
ВЕНА, 9 июл - РИА Новости. Убийство выходца из Чечни под Веной необходимо расследовать быстро и полностью, заявили в четверг РИА Новости в МИД Австрии.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, к убийству чеченского блогера в Австрии причастны иностранные спецслужбы, работающие против России.
"Как уже говорил глава МВД, это преступление необходимо расследовать быстро и полностью. Этим вопросом сейчас занимаются следственные органы", - сообщили в ведомстве на просьбу прокомментировать заявление Кадырова.
Ранее представитель полиции Вальтер Шварценеккер сообщил РИА Новости, что проситель убежища из России был убит в минувшую субботу вечером в городе Герасдорф рядом с Веной. Представитель прокуратуры Корнойбурга (Нижняя Австрия) Фридрих Кель сообщил РИА Новости, что убитый - гражданин России чеченского происхождения по имени Мартин Бек. Задержаны и помещены в СИЗО двое подозреваемых в убийстве, они также чеченцы. Прокуратура проверяет версию о политически мотивированном убийстве, отметил Кёль.
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Вчера, 13:21
В Кремле не видят связи между убийством россиянина в Вене и Кадыровым
840024
Обсудить 0
Чеченская республика (Чечня)Рамзан КадыровАвстрияВенаВ мире
Рекомендуем
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле не видят связи между убийством россиянина в Вене и Кадыровым
Посольство России в Вене, Австрийская Республика
Посольство прокомментировало расследование убийства россиянина в Вене
Сотрудники ФСБ России проводят задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
В Кремле прокомментировали задержание хабаровского губернатора Фургала
Румыния
В Румынии число случаев COVID-19 достигло почти 30,8 тысячи
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков прокомментировал угрозы Жириновского о возможном выходе ЛДПР из ГД
Приборная панель автомобиля
Эксперты оценили идею повысить максимальную скорость на трассах
Президент Украины Владимир Зеленский
СМИ: военным приказали осушить лужи перед приездом Зеленского
Президент России Владимир Путин и президент Украины Петр Порошенко
Депутат Рады обнародовал, как он утверждает, разговор Порошенко и Путина
Река Свирь в Ленинградской области
Российские туристы начали активно путешествовать по Ленинградской области
Заместитель постпреда РФ при ООН Владимир Сафронков на заседании Совбеза ООН по Северной Корее
Лавров назначил Сафронкова спецпредставителем по Ближнему Востоку
Вид на Сеул
В Южной Корее ищут мэра Сеула
Офис телеканала RT
В Германии оценили пророссийское влияние RT Deutsch и Sputnik
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии открытия Ржевского мемориала
Песков ответил на сообщение о разговоре Путина и Лукашенко об объединении
Полицейские и участники акции возле здания Парламента Сербии в Белграде после введения комендантского часа
Посол ответил на обвинения в адрес России из-за протестов в Сербии
Автомобили сотрудников украинской полиции
Украина выдворила криминального авторитета по прозвищу Дед
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:36В Токио отметили рекордный рост числа новых заражений COVID-19
08:36Японские ученые выяснили причину одичания ручных оленей в Наре
08:33Цены на нефть марки Brent опустились до 42,02 доллара за баррель
08:33Полиция застрелила самого разыскиваемого преступника в Индии
08:28Соцработники за время самоизоляции помогли более 1,8 миллиона москвичей
08:27В Узбекистане зафиксировали 464 новых случая COVID-19
08:26Роскачество рассказало о популярных и полезных добавках в хлебе
08:26Власти рассказали подробности ЧП в жилом доме в Кировской области
08:20В Башкирии нашли убитым ветерана Великой Отечественной войны
08:14СК проведет проверку после взрыва газа в доме в Кировской области
08:12В Новосибирской области выявили 111 новых случаев COVID-19
08:08В Рузе восстановили движение по Волоколамскому шоссе
08:07Первый робот Promobot стал сотрудником пермского МФЦ
07:57Правительство Хабаровского края работает штатно после задержания Фургала
07:55СМИ: в Гонконге закроют школы из-за роста числа случаев COVID-19
07:54В Пензенской области число жертв COVID-19 достигло 60 человек
07:52Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в пятницу
07:51В Индии число заболевших COVID-19 приблизилось к 800 тысячам человек
07:49В Хабаровском крае могут вернуть жесткие ограничения по COVID-19
07:48Тюменская область вышла в лидеры по индексу промпроизводства в январе-мае
Лента новостейМолния