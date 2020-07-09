В Румынии число случаев COVID-19 достигло почти 30,8 тысячи

КИШИНЕВ, 9 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Румынии за сутки выросло на 614, до 30 789, всего с начала пандемии умерли 1834 человека, сообщил телеканал Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Румынии за сутки выросло на 614, до 30 789, всего с начала пандемии умерли 1834 человека, сообщил телеканал Digi 24 со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с коронавирусом при румынском кабмине.

Ранее власти страны сообщали о 30 175 случаях заражения, 1817 из которых стали летальными.

"На сегодня в Румынии подтверждены 30 789 случаев заражения коронавирусом. Всего в Румынии умерли 1834 человека, зараженных коронавирусом", - говорится в сообщении телеканала.

При этом власти отмечают, что более 22,5 тысячи пациентов были выписаны из больниц.

В Румынии с 15 мая перестал действовать режим ЧС, ему на смену власти объявили режим повышенной готовности, который будет действовать до 17 июля. Жители страны продолжают носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,6 миллиона случаев заражения, свыше 539 тысяч человек скончались.