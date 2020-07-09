В Кремле не видят связи между убийством россиянина в Вене и Кадыровым

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. В Кремле не видят связи между убийством в Австрии чеченского блогера и В Кремле не видят связи между убийством в Австрии чеченского блогера и Рамзаном Кадыровым : глава Чечни здесь ни при чем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее представитель полиции Вальтер Шварценеккер сообщил РИА Новости, что проситель убежища из России был убит в субботу вечером в городе Герасдорф рядом с Веной. Подозреваемый - также гражданин России - задержан. По данным австрийской газеты Österreich, стрелявший и убитый - выходцы из Чечни. Как ранее сообщал телеканал OE24, следствие исходит из того, что убийство было заказным. По данным телеканала, речь идет о 43-летнем выходце из Чечни, который вел видеоблог в YouTube под именем "Анзор из Вены". Урожденный Мамичан У. приехал в Австрию в 2005 году и недавно получил паспорт иностранца на имя Мартин Б.

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что к убийству чеченского блогера в Австрии причастны иностранные спецслужбы, работающие против России. Кадыров отметил, что он наблюдал, как развиваются слухи вокруг событий в Вене, и в итоге снова убедился "в предвзятости информационной машины", которая раскрутила версию о его причастности к убийству, не имея официальных заявлений следственных органов.

"Нам известно из сообщений СМИ. Какой-то более детальной информацией мы не обладаем. Это все-таки произошло на территории Австрии и сам гражданин, который был убит, мы знаем, что он давно живет в Австрии, мигрант. Я не знаю точно, какой у него юридический статус - беженец или гражданин Австрии, нам это неизвестно", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, следят ли в Кремле за этой ситуацией и что думают по этому поводу.

Отвечая на вопрос о том, общался ли Путин с Кадыровым по этому поводу, Песков заметил: "Ну а при чем здесь Рамзан Кадыров". На уточнение журналиста, что СМИ подают, "что убитый - критик Кадырова", пресс-секретарь президента отметил: "Ну если подают, ну послушайте, это же к здравой логике не имеет никакого отношения".

"Убитый гражданин в Австрии и Рамзан Кадыров. Если он критиковал Рамзана Кадырова и если он чеченец, то значит нужно сразу говорить о Кадырове? Ну, согласитесь, нелогично", - сказал Песков.

На уточняющую реплику, что это якобы не первое убийство критиков Рамзана Кадырова, Песков заявил: "Я не знаю, здесь я не могу говорить, в таком аспекте говорить просто невозможно". "Если вы считаете, что он при чем, то так и скажите, что вы имеете в виду?", - спросил пресс-секретарь главы государства у журналиста.

После замечания журналиста, что сам Кадыров отрицает любые подозрения, Песков заметил: "Ну, его, наверное, так же спросили и он так же отрицает и наверняка не может понять, в чем дело".