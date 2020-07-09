Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Флаги Союзного государства
Союзное государство
https://ria.ru/20200709/1574109144.html
Песков ответил на сообщение о разговоре Путина и Лукашенко об объединении
Тема реализации союзного договора России и Белоруссии находится на повестке дня, обсуждается на различных уровнях, все этапы интеграции в нем прописаны, заявил... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T14:06
союзное государство
россия
александр лукашенко
алексей венедиктов (журналист)
дмитрий песков
владимир путин
белоруссия
шанхай
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573684464_0:0:3496:1968_1400x0_80_0_0_c277b86f52be03291202a0696d173817.jpg
https://ria.ru/20200701/1573746411.html
1
россия
белоруссия
шанхай
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573684464_0:0:3496:1968_1400x0_80_0_0_c277b86f52be03291202a0696d173817.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573684464_30:0:2761:2048_1400x0_80_0_0_d6e8596141bfbdb28addd1580e00f403.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573684464_371:0:2419:2048_1400x0_80_0_0_0d945c5807aa94e4b575a0dac6664a12.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, александр лукашенко, алексей венедиктов (журналист), дмитрий песков, владимир путин, белоруссия, шанхай, в мире

Песков ответил на сообщение о разговоре Путина и Лукашенко об объединении

13:18 09.07.2020 (обновлено: 14:06 09.07.2020)
60883
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии открытия Ржевского мемориала
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии открытия Ржевского мемориала
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Тема реализации союзного договора России и Белоруссии находится на повестке дня, обсуждается на различных уровнях, все этапы интеграции в нем прописаны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Там есть определенная последовательность действий, есть определенный набор дорожных карт, который уже давно прорабатывается. Кроме того, в союзном договоре тоже прописывается определенная последовательность и этапность действий по интеграции. И эти темы действительно находятся и находились на повестке дня и они действительно обсуждаются на самом различном уровне", - сказал Песков, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать сообщение Алексея Венедиктова о якобы состоявшемся полтора года назад разговоре президентов Путина и Лукашенко по объединению двух государств.
Ранее главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов рассказал, что располагает подтверждением якобы состоявшегося полтора года назад в Шанхае разговора президентов России и Белоруссии по объединению двух стран.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и посол Белоруссии в России Владимир Семашко
1 июля, 16:44Союзное государство
Посол Белоруссии рассказал о предложениях России по углублению интеграции
Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года в Москве, к его 20-летию предлагалось принять программу углубления интеграции. Была создана рабочая группа по выработке предложений, сторонами в общей сложности разрабатывался 31 проект отраслевых "дорожных карт". Однако программа до сих пор не принята.
124171181340
Обсудить 1
Союзное государствоРоссияАлександр ЛукашенкоАлексей Венедиктов (журналист)Дмитрий ПесковВладимир ПутинБелоруссияШанхайВ мире
Рекомендуем
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
Жириновский пригрозил уходом ЛДПР из Госдумы из-за задержания Фургала
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил о беспрецедентном давлении на Белоруссию
Женщина в защитной маске на одной из улиц в Щелково Московской области
Масочный режим на улицах в Москве отменяют с 13 июля
Медики в полевом госпитале
В Алтайском крае развернули три "ковидных" госпиталя
Демонстрация на экране в Центральной избирательной комиссии РФ данных с предварительными итогами голосования по поправкам в Конституцию РФ в Чеченской Республике
В НОМ обсудили информационные атаки во время референдума по Конституции
Сотрудники ФСБ России проводят задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
В СК рассказали, кто дал показания против Фургала
Патроны к самозарядному пистолету Удав во время его демонстрации на полигоне АО ЦНИИточмаш
В России запускают в серию новые особые пистолетные патроны
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков прокомментировал угрозы Жириновского о возможном выходе ЛДПР из ГД
Глава Национального банка Украины Яков Смолий на заседании Верховной Рады
"Не давайте денег Украине, пока она не сдастся"
Российское трубоукладочное судно Академик Черский в порту Мукран, Германия
Глава Минобороны Германии ответила на претензии к "Северному потоку — 2"
Актриса Елизавета Арзамасова на торжественной церемонии открытия 28-го Открытого российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи
Звезда "Папиных дочек" ответила на критику ее отношений с Авербухом
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
Против губернатора Хабаровского края Фургала возбудили уголовное дело
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Матвиенко оценила вероятность пожизненного сенаторства Медведева
Валентина Матвиенко на встрече членов Совета Федерации РФ с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимиром Якушевым
Матвиенко прокомментировала идею "присоединить" ДНР и ЛНР к России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:36В Токио отметили рекордный рост числа новых заражений COVID-19
08:36Японские ученые выяснили причину одичания ручных оленей в Наре
08:33Цены на нефть марки Brent опустились до 42,02 доллара за баррель
08:33Полиция застрелила самого разыскиваемого преступника в Индии
08:28Соцработники за время самоизоляции помогли более 1,8 миллиона москвичей
08:27В Узбекистане зафиксировали 464 новых случая COVID-19
08:26Роскачество рассказало о популярных и полезных добавках в хлебе
08:26Власти рассказали подробности ЧП в жилом доме в Кировской области
08:20В Башкирии нашли убитым ветерана Великой Отечественной войны
08:14СК проведет проверку после взрыва газа в доме в Кировской области
08:12В Новосибирской области выявили 111 новых случаев COVID-19
08:08В Рузе восстановили движение по Волоколамскому шоссе
08:07Первый робот Promobot стал сотрудником пермского МФЦ
07:57Правительство Хабаровского края работает штатно после задержания Фургала
07:55СМИ: в Гонконге закроют школы из-за роста числа случаев COVID-19
07:54В Пензенской области число жертв COVID-19 достигло 60 человек
07:52Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в пятницу
07:51В Индии число заболевших COVID-19 приблизилось к 800 тысячам человек
07:49В Хабаровском крае могут вернуть жесткие ограничения по COVID-19
07:48Тюменская область вышла в лидеры по индексу промпроизводства в январе-мае
Лента новостейМолния