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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
https://ria.ru/20200709/1574109109.html
Россия зафиксировала семь нарушений перемирия в Сирии за сутки
Россия в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии за сутки зафиксировала семь нарушений, Турция - одно, сообщается в... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T13:17
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война в сирии, идлиб (мухафаза), латакия (город), сирия, в мире

Россия зафиксировала семь нарушений перемирия в Сирии за сутки

13:17 09.07.2020
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкБронеавтомобили военной полиции РФ в Сирии
Бронеавтомобили военной полиции РФ в Сирии
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Бронеавтомобили военной полиции РФ в Сирии. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Россия в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии за сутки зафиксировала семь нарушений, Турция - одно, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано семь фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – один, Алеппо – три, Латакия – три. Турецкой частью представительства зафиксирован один факт открытия огня в провинции Латакия", - говорится в сообщении.
Указывается, что за прошедшие сутки российская сторона провела две гуманитарные акции - в населенном пункте Даввадия (провинция Идлиб) было выдано 250 продовольственных наборов общим весом 1,215 тонны, а также в населенном пункте Сальхиях (провинция Дейр-Эз-Зор) было выдано 250 продовольственных наборов общим весом 1,215 тонны.
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