https://ria.ru/20200709/1574109074.html
СМИ: военным приказали осушить лужи перед приездом Зеленского
Военным 204-й Севастопольской бригады тактической авиации, которая дислоцируется в Луцке, приказали осушить лужи на территории части перед приездом президента... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T13:15
2020-07-09T14:08
владимир зеленский
волынская область
украина
в мире
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https://ria.ru/20200708/1574062333.html
Олег Ливанов
И что удивительного? У нас дома баннерами завешивают, когда Путин едет, чтоб не видеть разруху.
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волынская область
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир зеленский, волынская область, украина, в мире