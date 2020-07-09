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СМИ: военным приказали осушить лужи перед приездом Зеленского
Военным 204-й Севастопольской бригады тактической авиации, которая дислоцируется в Луцке, приказали осушить лужи на территории части перед приездом президента... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T14:08
владимир зеленский
волынская область
украина
в мире
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волынская область
украина
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2020
РИА Новости
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353
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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владимир зеленский, волынская область, украина, в мире

СМИ: военным приказали осушить лужи перед приездом Зеленского

13:15 09.07.2020 (обновлено: 14:08 09.07.2020)
6241
© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Игорь Маслов
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Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 9 июл — РИА Новости. Военным 204-й Севастопольской бригады тактической авиации, которая дислоцируется в Луцке, приказали осушить лужи на территории части перед приездом президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает "24 канал".
По словам источника телеканала, командование части отдало такой приказ под видом ремонта дорог, которого не было около 20 лет.

"Военные выгребали воду из луж бутылками и листьями, таким образом осушая болото. <…> Сначала военные осушили ямы, после чего их залили смолой и засыпали гравием", — говорится в сообщении.

Такой "ремонт" провели на выезде с летного поля на КПП, отмечает телеканал.
На сегодня запланирована рабочая поездка Зеленского в Волынскую область, среди прочего он посетит и 204-ю бригаду.
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Обсудить 6
Владимир ЗеленскийВолынская областьУкраинаВ мире
Популярные комментарии
И что удивительного? У нас дома баннерами завешивают, когда Путин едет, чтоб не видеть разруху.
9 июля, 14:11
ОЛОлег Ливанов
930013
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