СМИ: военным приказали осушить лужи перед приездом Зеленского

КИЕВ, 9 июл — РИА Новости. Военным 204-й Севастопольской бригады тактической авиации, которая дислоцируется в Луцке, приказали осушить лужи на территории части перед приездом президента Украины Военным 204-й Севастопольской бригады тактической авиации, которая дислоцируется в Луцке, приказали осушить лужи на территории части перед приездом президента Украины Владимира Зеленского . Об этом сообщает "24 канал"

По словам источника телеканала, командование части отдало такой приказ под видом ремонта дорог, которого не было около 20 лет.

"Военные выгребали воду из луж бутылками и листьями, таким образом осушая болото. <…> Сначала военные осушили ямы, после чего их залили смолой и засыпали гравием", — говорится в сообщении.

Такой "ремонт" провели на выезде с летного поля на КПП, отмечает телеканал.