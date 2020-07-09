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Госдума приняла закон, уточняющий порядок обращения ПФР за взысканием
Госдума на пленарном заседании в четверг приняла закон, устанавливающий право территориальных органов Пенсионного фонда России обращаться в суд за взысканием со РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T13:13
россия
пенсионный фонд рф
госдума рф
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россия, пенсионный фонд рф, госдума рф, экономика

Госдума приняла закон, уточняющий порядок обращения ПФР за взысканием

13:13 09.07.2020
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла закон, устанавливающий право территориальных органов Пенсионного фонда России обращаться в суд за взысканием со страхователя сумм финансовых санкций, если их общая сумма превышает 3 тысячи рублей.
"Территориальные органы Пенсионного фонда Российской Федерации обращаются в суд за взысканием со страхователя сумм финансовых санкций, предусмотренных настоящей статьей, если общая сумма финансовых санкций, подлежащая взысканию, превышает 3 тысячи рублей", - говорится в документе.
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Согласно закону, в случае если в течение трех лет со дня истечения срока исполнения самого раннего требования об уплате финансовых санкций их сумма превысила 3 тысячи рублей, территориальный орган Пенсионного фонда РФ обращается в суд в течение шести месяцев.
Если же в течение трех лет со дня истечения срока исполнения самого раннего требования об уплате финансовых санкций их сумма не превысила 3 тысячи рублей, территориальный орган Пенсионного фонда обращается в суд в течение шести месяцев со дня истечения указанного трехлетнего срока.
В пояснительной записке отмечается, что действующий порядок взыскания един и не зависит от размера финансовых санкций, подлежащих взысканию. Вместе с тем в течение нескольких лет отмечается существенный рост числа заявлений территориальных органов ПФР в арбитражные суды о выдаче судебных приказов - с 88 тысяч заявлений в 2016 году до 480 тысяч в 2018 году. При этом существенная часть из указанных заявлений предполагает взыскание незначительных сумм финансовых санкций, говорится в материалах.
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РоссияПенсионный фонд РФГосдума РФЭкономика
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