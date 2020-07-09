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Песков не исключил, что Путин может поздравить Януковича с юбилеем
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что Владимир Путин может поздравить с 70-летием экс-президента Украины Виктора Януковича, однако пока... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T13:12
виктор янукович
дмитрий песков
владимир путин
украина
в мире
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353
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виктор янукович, дмитрий песков, владимир путин, украина, в мире

Песков не исключил, что Путин может поздравить Януковича с юбилеем

13:12 09.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что Владимир Путин может поздравить с 70-летием экс-президента Украины Виктора Януковича, однако пока ему о таком звонке неизвестно.
"Я не могу этого исключать, но пока мне неизвестно о том, что президент звонил Януковичу", - сказал Песков журналистам.
Отстраненный от должности президента Украины Виктор Янукович выступает на пресс-конференции в Ростове-на-Дону. 28 февраля 2014
24 июня, 20:36
И вновь? На Украине Виктора Януковича подозревают в госизмене
Он уточнил, что поскольку Янукович не является действующим президентом, то, даже если такой звонок состоится, о нем необязательно будут сообщать. Президент ежедневно многих поздравляет с днем рождения, добавил представитель Кремля.
"В данном случае это бывший президент Украины, который перестал быть президентом Украины в результате переворота, силового переворота, который произошел в этой стране... к сожалению, я не располагаю информацией о каких-то замерах рейтинга господина Януковича на Украине. Я просто не знаю, меряется ли его рейтинг, и если меряется, то кем", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как Кремль оценивает фигуру экс-президента Украины.
Янукович родился 9 июля 1950 года, в четверг ему исполняется 70 лет.
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Виктор ЯнуковичДмитрий ПесковВладимир ПутинУкраинаВ мире
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