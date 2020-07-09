Песков не исключил, что Путин может поздравить Януковича с юбилеем

"В данном случае это бывший президент Украины, который перестал быть президентом Украины в результате переворота, силового переворота, который произошел в этой стране... к сожалению, я не располагаю информацией о каких-то замерах рейтинга господина Януковича на Украине. Я просто не знаю, меряется ли его рейтинг, и если меряется, то кем", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как Кремль оценивает фигуру экс-президента Украины.